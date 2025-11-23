金馬62慶功/曾敬驊抱獎哭不停 來不及攔截爸媽合照
第62屆金馬獎22日晚間圓滿落幕。男星曾敬驊出道6年以《我家的事》抱回「最佳男配角獎」，他領獎時情緒激動，一路哭上台，到了後台提到父母時更是止不住淚水。他23日出席慶功宴時心情平復了不少，「剛我們一家人走了一段路，就比較有緩和下來了。」並透露，典禮結束後只有撥通電話給爸媽，還不太敢看手機訊息。
曾敬驊透露，每次不論是首映會或是典禮，爸媽其實都會到現場看，但怕打擾到他或是有點害羞，一次都沒有拍過合照，因此奪獎後特別撥電話想找他們拍照，「但我打過去的時候他們已經到車站了。」沒想到爸媽已經在高鐵站，準備明天一早還要開店，因而留下個小小遺憾。
曾敬驊奪獎後在後台提到，最想做的事就是帶爸媽出國玩，被問到爸媽答應了嗎？他笑說：「我明天再問他們，現在應該睡著了。」他也提到，爸媽一直以來都忙於早餐店，加上生了蠻多小孩，因此都沒有機會出國，媽媽也沒有護照，「我有三個姊姊和一個妹妹，我排行老四。」
被問到爸媽有沒有嚇到他哭得這麼慘，曾敬驊自曝，「其實我小時候有個外號是『愛哭欸』，跟我現在很不像，是我奶媽取的。」他也坦言已經很久沒有情緒失控，「因為我平常在生活中比較冷靜一點」。一旁的導演潘客印則說：「現在是很會哭，演戲技巧不簡單。」
另外，在片中飾演曾敬驊母親的高伊玲這回角逐影后失利，金馬執委會執行長聞天祥事後透露，高伊玲是與范冰冰廝殺到最後，高伊玲表示，剛剛得知消息後「嚇死人！」覺得自己怎麼可能只差一票，「但我已經覺得我得獎了，有家人在已經是得全世界最大的獎。」
高伊玲謙虛表示，其實真的沒有預期自己一定會得獎，「當然如果有的話，我也會覺得非常的榮幸。」儘管沒得獎，這也成了她繼續努力前進的動力，「好好的觀察其他演員他們各種不一樣的特質跟優點，再精進自己。」
延伸閱讀
金馬62/評選內幕曝光！范冰冰與高伊玲廝殺到最後 張震1票險勝柯煒林
孝親獎/高伊玲憾亡母「來不及見她封后」 體悟要順才是孝
《零日攻擊》侯彥西遭持槍抵頭 高伊玲攔阻罪犯爆激烈場面
其他人也在看
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
金馬慶功》潘客印骨裂奪金馬 「跛腳領獎」遭2金鐘得主攙扶：我好像太后
導演潘客印以《我家的事》抱回金馬62「最佳改編劇本」，他因腳骨裂穿戴輔助器「跛跤」，上台領獎被2位金鐘得主姚淳耀、藍葦華一左一右攙扶上台，今（23日）凌晨出席慶功宴，他打趣自嘲：「我覺得我好像太后一樣。」引起全場大笑。潘客印的感言中提到，未來會繼續寫劇本，被問想嘗試哪一類型的劇本，他表示想進階挑戰「自由時報 ・ 2 小時前
張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。中央社 ・ 14 小時前
TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」
韓國女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於22日、23日兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。政治評論員吳靜怡表示，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳新導演」、「最佳導演」由剛獲得美國導演工會（DGA Awards）終身成就獎的「台灣之光」李安頒獎，宣布由「Lloyd Lee CHOI」、「李駿碩」分別拿下「最佳新導演」、「最佳導演」，民視 ・ 16 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 23 小時前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前