金馬62慶功/曾敬驊抱獎哭不停 來不及攔截爸媽合照

第62屆金馬獎22日晚間圓滿落幕。男星曾敬驊出道6年以《我家的事》抱回「最佳男配角獎」，他領獎時情緒激動，一路哭上台，到了後台提到父母時更是止不住淚水。他23日出席慶功宴時心情平復了不少，「剛我們一家人走了一段路，就比較有緩和下來了。」並透露，典禮結束後只有撥通電話給爸媽，還不太敢看手機訊息。

曾敬驊（中）以 《 我家的事 》抱回「最佳男配角獎」，23日開心現身慶功宴。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

曾敬驊透露，每次不論是首映會或是典禮，爸媽其實都會到現場看，但怕打擾到他或是有點害羞，一次都沒有拍過合照，因此奪獎後特別撥電話想找他們拍照，「但我打過去的時候他們已經到車站了。」沒想到爸媽已經在高鐵站，準備明天一早還要開店，因而留下個小小遺憾。

曾敬驊奪獎後在後台提到，最想做的事就是帶爸媽出國玩，被問到爸媽答應了嗎？他笑說：「我明天再問他們，現在應該睡著了。」他也提到，爸媽一直以來都忙於早餐店，加上生了蠻多小孩，因此都沒有機會出國，媽媽也沒有護照，「我有三個姊姊和一個妹妹，我排行老四。」

曾敬驊透露，得獎原本想找爸媽合照，沒想到他們已經在車站準備返家。（圖／記者 伍映澄 攝）

被問到爸媽有沒有嚇到他哭得這麼慘，曾敬驊自曝，「其實我小時候有個外號是『愛哭欸』，跟我現在很不像，是我奶媽取的。」他也坦言已經很久沒有情緒失控，「因為我平常在生活中比較冷靜一點」。一旁的導演潘客印則說：「現在是很會哭，演戲技巧不簡單。」

另外，在片中飾演曾敬驊母親的高伊玲這回角逐影后失利，金馬執委會執行長聞天祥事後透露，高伊玲是與范冰冰廝殺到最後，高伊玲表示，剛剛得知消息後「嚇死人！」覺得自己怎麼可能只差一票，「但我已經覺得我得獎了，有家人在已經是得全世界最大的獎。」

高伊玲得知自己與范冰冰廝殺到最後直呼：嚇死了！（圖／金馬執委會 提供）

高伊玲謙虛表示，其實真的沒有預期自己一定會得獎，「當然如果有的話，我也會覺得非常的榮幸。」儘管沒得獎，這也成了她繼續努力前進的動力，「好好的觀察其他演員他們各種不一樣的特質跟優點，再精進自己。」

