金馬62慶功｜陳雪甄奪女配遭禁漲價「沒物慾」 兒配音動畫也鍍金

廖克發（左起）、陳雪甄和團隊開心出席慶功宴。黃于珊攝



陳雪甄昨（11╱22）以《人生海海》拿下第62屆金馬獎「最佳女配角」，慶功宴上聽聞自己以15票壓倒性獲勝時說：「就是很感動，有一種努力這麼久終於被肯定了，很感恩。」而兒子配音的《螳螂》也拿下「最佳動畫短片」，她笑說兒子去露營，還童言童語問：「金馬獎可以幹嘛？」但有傳簡訊說：「恭喜啊」！被會想送自己什麼得獎禮物？她直言：「其實我這麼多年來當演員，我已經沒有什麼物慾了，我覺得能夠跟很好的朋友、夥伴一起工作，真的是最大的幸福，我會想要吃個大餐吧！」

上台領獎時為配角發聲令許多人動容，陳雪甄坦言：「其實這段話已經從第1次入圍金馬獎就很想講了，很多年來一直告訴自己如果有1天上台的話我想講這段台詞，因為我覺得不只是我，我周邊看到很多很認真的在工作的演員很專業，但好像都沒有被注目到，所以我就很希望邀請大家多給一點注目。」還笑說當下沒意識到獎座很重，「我還1隻手拿著，可能腎上腺爆發」。

導演廖克發看著陳雪甄上台也很感動，「她上台說17年的時候，我的確閃過17年前她第1次來面試的那個樣子，她剛從國外唸表演回來，我們就從第1部開始拍到現在，終於看到她上台，看到雪甄這麼多年很堅持在表演這條路上，我看著她上坡、下坡，非常感動，其實她上台的時候，下面的工作人員哭成一團」。

廖克發虧陳雪甄應該是得獎者裡面最激動的1位，她坦言：「也是怕自己可能會哭、會講不出話來，結果沒有想到哭得這麼用力，而且都沒有忘記致詞的內容，因為要謝的人很多，等一下回去要在臉書再謝一下。」

談到男主角魏雋展，陳雪甄認為他是遺珠，「我們很快就很有默契，其實他蠻安靜的，我們2個不需要說太多話」。廖克發和「最佳導演」、「最佳劇情片」擦身而過，他直言：「我對自己還蠻有信心，當然會有遺憾，但是我對自己在這部片裡面的嘗試跟做到的，其實我還蠻驕傲的，我為我的工作人員感到驕傲，雪甄走了17年上台，下來我要讓雋展上台。」還笑說：「剛剛連雋展都講好了，不准漲價。」

