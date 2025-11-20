金馬62懶人包／頒獎嘉賓、表演節目、直播平台一次看

第62屆金馬獎頒獎典禮懶人包。（圖／金馬執委會）





第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於臺北流行音樂中心盛大登場，這場電影圈年度盛事，除了有各獎項精彩入圍名單之外，星光大道主持人、表演嘉賓、頒獎嘉賓同樣備受矚目，典禮轉播、直播平台一次看。

第62屆金馬獎頒獎典禮時間、地點

日期：2025年11月22日

時間：17：30星光大道、19：00頒獎典禮

地點：台北流行音樂中心

第62屆金馬獎頒獎典禮轉播、直播平台

電視轉播：台視頻道

網路直播：MyVideo、LINE TODAY

海外直播：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞）

其他地區直播：金馬、台視YouTube

第62屆金馬獎頒獎典禮主持人

今年典禮將採不設主持人方式進行，結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」三個章節。

第62屆金馬獎星光大道主持人

金馬62星光主持人彭千祐（左起）、楊千霈、徐鈞浩。（圖／金馬執委會）

本屆紅毯主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，第三度接棒的徐鈞浩搭檔曾任金馬60遞獎大使的彭千祐，一起迎接今年表現最優秀的影人們。

第62屆金馬獎頒獎典禮頒獎嘉賓

第62屆金馬獎頒獎人西島秀俊（左）、張震。（圖／金馬執委會）

「日本金像獎影帝」西島秀俊、「金馬影帝」張震，與7位「金馬影后」翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，兩位男配角得主林柏宏與劉冠廷，金獎監製李烈、葉如芬，以及徐若瑄、劉若英、陳意涵、許瑋甯、孫可芳、方郁婷、柯煒林、曾敬驊、張孝全、鳳小岳、李國煌，還有不論多忙都會盡力出席支持金馬的李安導演，皆為本屆頒獎嘉賓。

第62屆金馬獎頒獎人匯聚7位「金馬影后」，林嘉欣（左上起）、翁倩玉、楊貴媚、謝盈萱（左下起）、桂綸鎂、鍾雪瑩以及林品彤。（圖／金馬執委會）

第62屆金馬獎頒獎典禮表演嘉賓

金馬62開場表演嘉賓頑童MJ116。（圖／金馬執委會）

由嘻哈天團頑童MJ116擔任典禮開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血；金曲歌后李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；金曲創作歌手黃奇斌和金曲歌后孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。

金馬62表演嘉賓李竺芯（左起）、孫盛希、黃奇斌。（圖／金馬執委會）

還有3組音樂人將登台演唱今年入圍的最佳原創電影歌曲，5座金曲獎得主的馬來西亞創作才女戴佩妮，首次為電影《地母》打造主題曲〈布秧〉便入圍金馬，她將現場演唱空靈吟唱土地與生命的動人韻律。金曲獎人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，以搖滾能量與爆發情感，勾勒笑中帶淚的青春樂章。9m88也將獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉，藉由慵懶磁性的聲線，訴說時代蒼涼與亂世深情。



