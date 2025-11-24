金馬62收視亮點 張震稱帝奪冠范冰冰連線居次

（中央社記者洪素津台北24日電）金馬62落幕，張震2封影帝，感言說明自己從13歲就相信、熱愛電影，此獎要獻給所有愛電影的人；范冰冰以「地母」封后，導演張吉安緊急連線拿獎，此2片段為金馬獎電視收視的1、2名。

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，當晚台上得獎者的真情流露、頒獎嘉賓的妙語如珠和表演嘉賓的精彩演出，許多瞬間也成為影迷熱議焦點，其中最佳劇情片「大濛」監製葉如芬引用宮崎駿導演說過的話，「電影一定要成為時代種種變化的答案，要有用電影改變世界的決心」，盼勉勵自己和所有的電影工作者。

據新聞稿指出，張震以「幸福之路」2封金馬影帝，擊敗張孝全、許瑞奇、柯煒林與藍葦華等強勁入圍者，張震在台上感性致詞：「我從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望和你們一起繼續下去。」真摯言語打動無數影迷，該片段成為金馬獎電視收視的第1名。

第2名收視是范冰冰以「地母」拿下金馬影后現場連線的片段，此片導演張吉安代為領獎，並分享她對角色的投入，現場連線范冰冰，她以哽咽聲音向劇組表達感謝：「這個獎是屬於我們所有人的！」這段隔空致詞的驚喜現身，引爆當晚節目的收視高潮。（編輯：李亨山）1141124