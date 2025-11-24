金馬62收視出爐 封帝后最高點

金馬62收視率在影帝后揭曉最亮眼。（金馬獎提供）

記者戴淑芳∕台北報導

《第62屆金馬獎頒獎典禮》於11月22日圓滿落幕，收視率出爐，收視亮點分別落在張震2封影帝、范冰冰封后連線拿獎2片段。

今年典禮以「現在、過去、未來」為主軸，透過表演、影片與頒獎橋段交織出完整的金馬敘事，許多瞬間成為影迷熱議焦點。張震以《幸福之路》二封金馬影帝，在台上感性致詞：「我從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望和你們一起繼續下去。」真摯言語打動無數影迷。

范冰冰則以《地母》拿下最佳女主角，雖未能親臨現場，導演張吉安代為領獎時分享她對角色的投入，更現場連線范冰冰，她以哽咽聲音向劇組表達感謝：「這個獎是屬於我們所有人的！」這段隔空致詞的驚喜現身，引爆當晚節目的收視高潮。

精心規劃的四段表演，讓全場嘉賓、螢幕前觀眾聽得如癡如醉。李竺芯向逝世電影人致敬的「In Memoriam」節目也大獲好評，許多觀眾表示整段演出溫柔且有力量。