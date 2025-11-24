金馬62收視出爐！范冰冰奪影后第二 最高點曝光

張震拿下第62屆金馬獎影帝。（圖／台視提供）





第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，今（24）日公布收視成績，典禮全體平均收視2，總收視人口165.4萬。星光大道全體平均收視0.59，總收視人口49.5萬。另外，MyVideo及LINE TODAY網路新媒體收看449萬8616人次，收視最高點也曝光。

范冰冰拿下影后，與張吉安導演電話連線。（圖／台視提供）

典禮收視最高點落在張震拿下最佳男主角，並發表得獎感言，收視達到2.71，接下來分別是范冰冰拿下影后，以電話連線致詞，收視2.61，第三則是由表演節目，由黃奇斌與孫盛希合體演出「煞到電影這款夢中人」，收視達2.58。

至於網路收視高點，第一名是在范冰冰以《地母》獲得最佳女主角，並與張吉安導演電話連線發表得獎感言，第二名落在西島秀俊、桂綸鎂頒發「最佳男主角」給《幸福之路》張震，第三名則是李安頒發「最佳新導演」給《幸福之路》 Lloyd Lee CHOI。



