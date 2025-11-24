金馬62收視創10年新低讓人傻眼！今年更低迷 網問：觀眾為何不看了？

記者林宜君／台北報導

第62屆金馬獎落幕後，外界最關注的收視數據終於出爐。（圖／翻攝自金馬影展 TGHFF FB）

第62屆金馬獎落幕後，外界最關注的收視數據終於出爐。儘管典禮亮點不少，但今年依舊延續去年的低迷表現，甚至再度刷新近10年以來最慘紀錄，引發影迷熱議。儀式流程、受眾結構變化以及觀眾收視習慣轉移，也成為本屆收視下滑的重要原因。官方公布今年有效收視（15到44歲）為1.55，跨平台總收視人口共664萬7616人。比起去年的有效收視1.71、總收視人口732萬7000人，再度下降，使得今年成績不僅未回升，還比去年更慘。

連兩年刷新金馬近10年最弱收視紀錄。（圖／翻攝自金馬影展 TGHFF FB）

連兩年刷新金馬近10年最弱收視紀錄。去年因金馬撞上世界棒球經典賽「12強」中華隊對日本隊的準決賽，收視受到嚴重擠壓，當時已被視為近10年最低。未料今年沒有大型體育賽事衝突，收視仍未回溫，被外界解讀為典禮話題度、整體電影關注度影響。以電視端數據來看，本屆典禮共有165萬4千名觀眾收看，收視最高時刻發生在張震奪下「最佳男主角」並發表致詞的瞬間，收視衝上2.71，換算約58萬6千名觀眾同時收看，是全場最亮眼時刻。

收視最高時刻發生在張震奪下「最佳男主角」並發表致詞的瞬間。（圖／翻攝自金馬影展 TGHFF FB）

第二高點落在范冰冰透過電話連線發表「最佳女主角」感言，收視2.61、約56萬3千名觀眾，第三名則是黃奇斌與孫盛希合作演唱《煞到電影這款夢中人》，收視2.58、約55萬7千名觀眾。星光大道方面，人氣與亮相也帶動部分收視波峰。前三名分別為李國煌受訪的1.29（約27萬8千名觀眾）、鍾雪瑩的1.08（約23萬3千名觀眾）、以及翁倩玉與西島秀俊受訪的0.84（約18萬1千名觀眾）。此次金馬獎未引起轟動，卻再網上被網民們討論：「有人再看金馬獎嗎？」、「為何大家都不看了？」。

