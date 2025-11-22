中央社

金馬62星光 勞埃德李崔紅毯留影 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「幸福之路」導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）一身黑色西裝搭配黑色領結於紅毯留影。

中央社記者張新偉攝 114年11月22日

告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣中油石化事業部於11月22、23日舉辦「114年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化

記者吳東興、陳華興∕綜合報導 二０二五彰化縣媽祖祈福文化節二十二日舉行十三間宮廟聯合…

台南市無黨籍議員李宗霖，今（22）日到嘉義水上鄉田尾村，迎娶當地里長二女兒，就見他衝到廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙他，給他愛心貼紙，原來這是迎娶關卡之一，得收集足夠的貼紙才算過關，新娘姐姐還設...

過去曾抱回金馬獎「最佳男配角」獎座，也擔任過典禮主持人的男星林柏宏，此次受邀擔任第62屆金馬獎頒獎嘉賓，今（22）日他身穿一套深灰色西裝走上星光紅毯，內裡搭配淡紫色設計感襯衫，整體相當俐落乾淨，帥氣度

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。

藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。

粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。

女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導

南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。

韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在

穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...

金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后

超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。

娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。

第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。

