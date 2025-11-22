金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 9m88開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，歌手9m88（圖）隨電影「大濛」劇組一同開心走上紅毯，稍晚並將在典禮中帶來精彩演出。中央社 ・ 13 小時前
金馬62/9m88辣曬美背 柯煒林羞曝「穿全黑內褲」助攻《大濛》
第62屆金馬獎頒獎典禮23日於台北流行音樂中心登場，而本屆入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》主要演員方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88現身紅毯，除9m88辣曬美背與馬甲線成為紅毯「嬌」點，柯煒林笑稱很榮幸可以當2人的護花使者，自己穿了「全黑內褲」盼獲得獎項，也提到「有跟爸媽擁抱，是最好的幸運物」。中天新聞網 ・ 13 小時前
金馬62紅毯｜柯煒林抗癌搶影帝期待慶功宴 獲醫生批准可熬夜
《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，角逐帝后的柯煒林與方郁婷與搶「最佳原創電影歌曲」的9m88一起走上紅毯，柯煒林7月透露罹患肺腺癌四期，今他表示很期待典禮後的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說 OK就可以」。談到明天的電影有粉絲包場，他期待可以帶著金馬獎去，也幽默說：「不然也可以帶金馬送的存錢筒。」太報 ・ 14 小時前
金馬獎／戴佩妮、鄧濤宮廷風造型吸睛 桃粉、墨綠成潮流指標
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中牧森以藍綠色格紋西裝挑脫框架、戴佩妮的不規則圖騰以及鄧濤絲絨宮廷感，實為最「高貴」造型指標。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
金馬獎／《左撇子女孩》開胡！馬士媛奪新演員熬過五年迷惘
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，《左撇子女孩》馬士媛獲得最佳新演員，打敗《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
金馬62／爭最佳原創電影歌曲 戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌
【緯來新聞網】第62屆金馬獎於11月22日盛大舉行，音樂組合告五人憑藉電影歌曲〈我天生－有病版〉首次緯來新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／帥度爆表！林柏宏灰色西裝現身紅毯 親揭造型小巧思
過去曾抱回金馬獎「最佳男配角」獎座，也擔任過典禮主持人的男星林柏宏，此次受邀擔任第62屆金馬獎頒獎嘉賓，今（22）日他身穿一套深灰色西裝走上星光紅毯，內裡搭配淡紫色設計感襯衫，整體相當俐落乾淨，帥氣度台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的EBC東森娛樂 ・ 1 天前
張孝全影帝感言已備10年 林依晨是老公心中影后
（中央社記者王心妤台北21日電）第62屆金馬獎入圍者今天出席記者會，角逐影帝的張孝全笑說，10年前就備好得獎感言，只是沒機會拿出來；問鼎影后的林依晨則說，老公有給予鼓勵，在他的心裡，老婆已經是影后。中央社 ・ 1 天前
金馬62／牧森「LV棋盤格紋西裝」亮相 笑稱平常露太多今天要收斂
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，憑藉《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，以一身Louis Vuitton藍綠方塊交錯的棋盤格紋西裝亮相。平時習慣穿著寬鬆休閒風格的他坦言，這麼正式的造型讓他有些台視新聞網 ・ 14 小時前
張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為
張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮！他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震在得獎感言中，感性地表示這次演出是全心全意投入角色，即使沒有獲獎也已經盡了全力。他也感謝妻女的支持，以及父親「張國柱」帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終熱愛電影。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
(影) 普丁稱俄軍圍困烏軍15個營！情報平台公開地圖打臉假宣傳
[Newtalk新聞] 近日，俄羅斯總統普丁及俄軍將領格拉西莫夫於對外聲明中宣稱，俄軍已完全控制烏克蘭頓內茨克州波克羅夫斯克市八成區域，並在庫皮揚斯克方向成功包圍多達 15 個烏克蘭步兵營。此說法遭烏克蘭方面及親烏開源情報平台「Deep State」反駁，其透過公開之地圖資訊展示前線實際控制情況，指稱俄方說法與現實嚴重不符，波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 主體仍在烏軍控制下，庫皮揚斯克前線亦無大量烏軍部隊遭圍。 俄羅斯軍事指揮層於近日連續發布重大戰報，根據 X 帳號「NSTRIKE」發布的貼文，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫首先聲稱，俄方部隊已完全控制波克羅夫斯克市百分之八十的地區；其後，俄羅斯總統普丁更進一步指稱，有多達 15 個烏克蘭步兵營在哈爾科夫州的庫皮揚斯克市陷入俄軍包圍圈，並呼籲其放下武器投降。此類聲明若屬實，將意味著烏克蘭東部戰線出現重大突破口。 紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain 然而，同一帳號「NSTRIKE」在發布俄方說法的貼文中，同時附新頭殼 ・ 14 小時前
金馬62／告五人今晚獻唱金馬 盼與李安典禮上巧遇
告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉強勢入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更以「入圍者＋表演嘉賓」雙身分踏上金馬舞台，三人笑說典禮前最重要的幸運物其實很樸實，就是一定要吃飽，把身體準備到最好。日前受邀出席金馬午宴，站上入圍者大合照時，他們直呼像踏進戲劇場景，四周都是為作品燃燒心血的創作者，舉杯、鼓掌的氛圍夢幻到不真實。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
金馬62／范冰冰突襲典禮？知情人士曝「恐搭私人飛機來」 傳飯店被包下
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不僅入圍名單戰況激烈，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部強片全面開火，典禮本身的規模與話題也同樣升級。其中最受國際關注的焦點之一，落在以《地母》入圍影后的范冰冰身上。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62星光 勞埃德李崔紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「幸福之路」導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）一身黑色西裝搭配黑色領結於紅毯留影。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／9m88「胸前一塊布」秀超辣身材 典禮將獻唱《大濛》主題曲
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆入圍11項獎項的《大濛》劇組團隊也亮相，除了導演陳玉勳，入圍男主角的柯煒林、入圍女主角的方郁婷，還有入圍最佳電影原創歌曲的9m88都一同登上紅台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬獎／褲裝上身帥一波！劉若英帥氣登金馬 楊千霈激喊：好漂亮
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年星光大道由紅毯主持人常客楊千霈帶著徐鈞浩及彭千祐主持，海內外電影人齊聚一堂，紅毯星光熠熠備受矚目，誰說女星只能穿禮服，今年有好多人選擇褲裝比男星還要帥。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
金馬62／紅毯主持人登場 「紅毯女王」楊千霈攜手徐鈞浩、彭千祐亮相
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，星光紅毯17:30開始，本屆紅毯主持人率先亮相，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，帶著2位學弟徐鈞浩、彭千祐攜手迎接今年表現最優秀的影人台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前