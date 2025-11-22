金馬62星光 「好孩子」劇組紅毯留影 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 15 小時前
金馬紅毯／廝殺黃鐙輝、姚淳耀！黃秋生預測「他」奪男配：應該不是我
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場。64歲香港影帝黃秋生今年憑藉《今天應該很高興》入圍最佳男配角，稍早以一身全白西裝登上星光紅毯，被問到有沒有信心拿獎，黃秋生謙虛表示：「真的應該不是我。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬紅毯／5帥出爐！劉敬透視裝大片肌膚裸露 曾敬驊開深V展男神魅力
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，稍早金馬紅毯完美落幕，《三立新聞網》也整理出紅毯5帥。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬62入圍午宴 準影后林依晨出席 (圖)
第62屆金馬獎22日晚間將舉行頒獎典禮，演員林依晨（圖）將憑「深度安靜」角逐最佳女主角，21日開心出席入圍午宴。中央社 ・ 1 天前
告五人將登金馬表演！ 公布心目中影后人選
告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／大導李安頒最佳導演獎 不忘對李駿碩放送前輩溫暖
導演李安自2018年起連續4屆擔任金馬執委會主席，也一路支持金馬活動，堪稱金馬吉祥物，在第62屆金馬獎由他頒發「最佳新導演」、「最佳導演」項目。最佳新導演由《幸福之路》Lloyd Lee CHOI拿下，而最佳導演由香港導演李駿碩以《眾生相》拿下。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
金馬62／帥度爆表！林柏宏灰色西裝現身紅毯 親揭造型小巧思
過去曾抱回金馬獎「最佳男配角」獎座，也擔任過典禮主持人的男星林柏宏，此次受邀擔任第62屆金馬獎頒獎嘉賓，今（22）日他身穿一套深灰色西裝走上星光紅毯，內裡搭配淡紫色設計感襯衫，整體相當俐落乾淨，帥氣度台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的EBC東森娛樂 ・ 1 天前
北副市長：雙城論壇預計12月下旬舉行
台北市副市長林奕華受詢時證實，上海臺北城市論壇（雙城論壇）預計將於12月下旬舉行，並稱上海主辦方剛赴台協商。中時財經即時 ・ 14 小時前
荷蘭仍未撤銷對安世半導體接管決定！中國聞泰科技上訴
中國半導體大廠聞泰科技向荷蘭政府提出上訴，要求撤銷對其子公司安世半導體的接管。事件牽動中荷關係並涉及中國、荷蘭及全球晶片供應鏈，成為國際矚目的科技與外交爭議。鉅亨網 ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 14 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前