金馬62星光 導演沈可尚開心登紅毯 (圖)

【時報-台北電】第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」 導演們被問到入圍感想，陳玉勳說很惶恐，「30年前跟侯孝賢、許鞍華、萬仁大導演一起入圍，像誤入叢林的小白兔，結果30年後自己變得最老，成誤入叢林的老白兔。」張吉安說看齊陳玉勳，「金馬獎是我們來自東南亞影人視為殿堂等級的頒獎典禮。」 金馬執委會昨也在入圍午宴揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。 「國際影評人費比西獎」評審3人認為，《核》運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，讓這部作品以相當原創方式呈現身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的回響。 至於今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於

時報資訊 ・ 21 小時前