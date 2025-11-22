金馬62星光 「左撇子女孩」劇組走紅毯 (圖)

其他人也在看
【金馬62】最佳新演員：馬士媛《左撇子女孩》
記者周毓洵／臺北報導 馬士媛以《左撇子女孩》拿下本屆金馬獎「最佳新演員」，首次入圍就抱走獎座。她一上台便激動致謝，感性喊話：「謝謝金馬評審給我這個非常非常非常青年日報 ・ 1 天前
金馬62／《左撇子女孩》開胡 馬士媛得獎確信未來演藝路
平面模特兒出身的馬士媛，當初是導演鄒時擎在IG上找到的，她笑說還以為是碰到詐騙集團，如今拿到獎，「一開始是說不太出話來的感覺，覺得能真的拿到這個獎項是很不可思議的事情。」提到在拍片時最困難的部分，她回憶是「生理上和心理上都要共感那個角色。」如今得到獎，年紀...CTWANT ・ 10 小時前
馬士媛奪金馬新演員獎 鼓勵追夢人會有對的位置
（中央社記者洪素津台北22日電）演員馬士媛以「左撇子女孩」獲金馬獎最佳新演員獎，她感謝劇組、家人、愛人及朋友，讓她有勇氣詮釋角色；也鼓勵跟她一樣追夢的人堅持走下去，一定會在對的時間有對的位置。中央社 ・ 10 小時前
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／葉子綺甜喊要把獎帶回家！黃鐙輝破百萬行頭踩場 坦言超緊張
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，不僅獎落誰家收到關注，紅毯星光也是一大看點。今年《左撇子女孩...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，典禮步入尾聲，壓軸幾項大獎掀起高潮。本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。稍早范冰冰突破重圍，擊敗眾多強敵拿下。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬獎／大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 21 小時前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前