金馬62星光 「左撇子女孩」劇組走紅毯 (圖)

平面模特兒出身的馬士媛，當初是導演鄒時擎在IG上找到的，她笑說還以為是碰到詐騙集團，如今拿到獎，「一開始是說不太出話來的感覺，覺得能真的拿到這個獎項是很不可思議的事情。」提到在拍片時最困難的部分，她回憶是「生理上和心理上都要共感那個角色。」如今得到獎，年紀...

CTWANT ・ 10 小時前