金馬62星光 「幸福之路」劇組紅毯留影 (圖)

張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 11 小時前
金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，張震以《幸福之路》奪下「最佳男主角獎」，打敗柯煒林、張孝全、 許瑞奇及藍葦華等勁敵。他後台受訪時表示，今年每一位入圍者演技都很在線，覺得是非常有競爭性的，坦言完全沒料到自己會得獎。中天新聞網 ・ 10 小時前
金馬62／最佳男主角：《幸福之路》張震
第62屆金馬獎最佳男主角揭曉，張震憑《幸福之路》從「死亡之組」中勝出，二度坐上金馬影帝寶座。 張震謝謝金馬評審的肯定，表示其他入圍者都很棒，但他在《幸福之路》也是個人非常放鬆、全心投入的一次演出經驗，不管有沒有拿到這個獎，他確實盡力而為。他感謝劇組團隊，電影是團隊製作，每個人都很重要，謝謝太太、女兒在背後支持，謝謝父親張國柱帶他前行，他也會繼續熱愛電影。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 12 小時前
金馬62／張震2度奪金馬影帝 謝謝攝影師捕捉「我一點點小小的眼神」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳男主角入圍者包含許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華，獎項由日本影帝西島秀俊，以及第49屆金馬影后桂綸鎂頒發。鏡報 ・ 11 小時前
葉石濤短篇小說文學獎暨台南文學獎頒獎 (圖)
第5屆葉石濤短篇小說文學獎暨第15屆台南文學獎，22日在台南市立圖書館新總館頒獎，今年以「當風吹過南城」主題辦理相關推廣活動及9組文類徵件。中央社 ・ 16 小時前
彰縣15高風險蛋場抽檢 芬普尼零檢出
彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼後，縣府為了掌握蛋雞場芬普尼殘留情形，並且杜絕不當用藥，啟動全縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測專案，20日採檢15場高風險蛋雞場，今（22）日結果出爐，全部零檢出。公視新聞網 ・ 15 小時前
展現宗教與藝文相融 慈護宮酬恩五朝圓醮慶典圓滿完成
記者陳華興／桃園報導 沙琪瑪、白大米組成唯妙唯肖大神豬，桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，…中華日報 ・ 15 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 5 小時前
張震二度拿金馬影帝后台爆粗口 突然有點小情緒「大家覺得我過很爽!」
張震以《幸福之路》二度騎馬成功!在後台突然感性爆棚 先是說今年能拿下影帝自己都覺得不可思議 後來又突然有點情緒 說大家覺得張震很爽 但是他的努力跟付出大家都忽略了娛樂星聞 ・ 11 小時前
金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊摘...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前