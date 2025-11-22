金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62 鍾瓊婷獲年度台灣傑出電影工作者 (圖)
第62屆金馬獎將年度台灣傑出電影工作者頒給燈光師鍾瓊婷（圖），入行逾10年的她認為自己是幸運的，直說明天睡醒也要繼續去打燈。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
金馬62／帥度爆表！林柏宏灰色西裝現身紅毯 親揭造型小巧思
過去曾抱回金馬獎「最佳男配角」獎座，也擔任過典禮主持人的男星林柏宏，此次受邀擔任第62屆金馬獎頒獎嘉賓，今（22）日他身穿一套深灰色西裝走上星光紅毯，內裡搭配淡紫色設計感襯衫，整體相當俐落乾淨，帥氣度台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
本次入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」的張孝全，今（22）日與好友鳳小岳一同擔任最佳男配角與最佳攝影的頒獎嘉賓，結識多年的兩人展現好默契，更在台上互喊對方「老公」，讓全場掀起一陣尖叫！張孝全與鳳小岳過去台視新聞網 ・ 10 小時前
張孝全三度落選金馬獎還被爆料 遭陳匡怡指「追求無果」揭內幕
【緯來新聞網】曾因戲劇《我可能不會愛你》走紅、有「台大五姬」稱號之一的陳匡怡，在2017年淡出演藝圈緯來新聞網 ・ 11 小時前
金馬62／第62屆金馬得獎名單一次看！《大濛》獲最佳劇情片 張震奪影帝、范冰冰封后
以下為第62屆金馬獎得獎名單：●最佳劇情片：大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司●最佳男主角：張震／幸福之路●最佳女主角：范冰冰／地母●最佳導演：李駿碩／眾生相●最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／幸福之路●...CTWANT ・ 11 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬獎／戴佩妮、鄧濤宮廷風造型吸睛 桃粉、墨綠成潮流指標
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中牧森以藍綠色格紋西裝挑脫框架、戴佩妮的不規則圖騰以及鄧濤絲絨宮廷感，實為最「高貴」造型指標。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
金馬62星光 準影帝張孝全帥氣出席 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，準影帝張孝全（圖）帥氣亮相紅毯，期待能成功抱回金馬獎座。中央社 ・ 15 小時前
金馬62/林依晨深V薄紗露傲人事業線 張孝全攜兒玩具當幸運物
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，其中電影《深度安靜》入圍七項大獎，而演員林依晨和張孝全偕同劇組走上典禮紅毯，並有志一同的分享親子有趣互動！中天新聞網 ・ 15 小時前
《國際產業》Gemini 3助攻 Alphabet市值超車微軟
【時報-台北電】受惠於Google新款的Gemini 3模型佳評如潮，其母公司Alphabet股價過去一周表現亮眼，21日收盤股價更續漲至299.65美元的紀錄新高、也讓市值因此暴增至3.62兆美元、超車微軟，搶下全球市值第三大寶座。根據市場數據顯示，這是自2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟。 至於微軟當天股價則收黑1.32％，以472.12美元作收，市值為3.51兆美元。 近來受AI泡沫疑慮升高導致多數科技股慘遭拋售之際，Alphabet卻幾乎毫髮無傷，最大原因來自第三季獲利超出預期及所推出的Gemini新模型與圖像生成工具Nano Banana令人驚豔，甚至讓ChatGPT地位受到威脅。 據路透報導，Alphabet強勢崛起，主要為它的Gemini 3模型大獲好評，提振投資者對於該公司得以在不斷變化的AI生成格局中，搶下一席之地的信心。Robert W. Baird & Co.分析師Colin Sebastian在報告中寫道：「Gemini 3是GPT-5本該有的樣子嗎？」他引述市場對最新版本的「熱烈好評」，「除有利於搜尋互動與營利，Google還結合即時報資訊 ・ 2 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 2 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
