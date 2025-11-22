金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)

【時報-台北電】受惠於Google新款的Gemini 3模型佳評如潮，其母公司Alphabet股價過去一周表現亮眼，21日收盤股價更續漲至299.65美元的紀錄新高、也讓市值因此暴增至3.62兆美元、超車微軟，搶下全球市值第三大寶座。根據市場數據顯示，這是自2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟。 至於微軟當天股價則收黑1.32％，以472.12美元作收，市值為3.51兆美元。 近來受AI泡沫疑慮升高導致多數科技股慘遭拋售之際，Alphabet卻幾乎毫髮無傷，最大原因來自第三季獲利超出預期及所推出的Gemini新模型與圖像生成工具Nano Banana令人驚豔，甚至讓ChatGPT地位受到威脅。 據路透報導，Alphabet強勢崛起，主要為它的Gemini 3模型大獲好評，提振投資者對於該公司得以在不斷變化的AI生成格局中，搶下一席之地的信心。Robert W. Baird & Co.分析師Colin Sebastian在報告中寫道：「Gemini 3是GPT-5本該有的樣子嗎？」他引述市場對最新版本的「熱烈好評」，「除有利於搜尋互動與營利，Google還結合即

時報資訊 ・ 2 小時前