金馬62星光 張迪文紅毯比愛心 (圖)

其他人也在看
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
金馬62／影后組一團和氣 林依晨、劉若英先交換育兒經 高伊玲瘦5公斤走紅毯
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚揭曉，入圍午宴今（21日）率先舉行，準影后劉若英、林依晨、方郁婷與高伊玲難得同場，相隔18年再度入圍金馬影后的劉若英坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎／《人生海海》陳雪甄獲女配角！淚喊走了17年「送給所有擔任配角的演員們」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，最佳女配角由《人生海海》陳雪甄獲得，打敗《我家的事》黃珮琪、《女孩不平凡》鄧濤、《左撇子女孩》蔡淑臻和葉子綺。她在片中化身為馬來西亞華人，口音相當到位，讓觀眾誤以為她本人就是當地人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 14 小時前
金馬62/9m88辣曬美背 柯煒林羞曝「穿全黑內褲」助攻《大濛》
第62屆金馬獎頒獎典禮23日於台北流行音樂中心登場，而本屆入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》主要演員方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88現身紅毯，除9m88辣曬美背與馬甲線成為紅毯「嬌」點，柯煒林笑稱很榮幸可以當2人的護花使者，自己穿了「全黑內褲」盼獲得獎項，也提到「有跟爸媽擁抱，是最好的幸運物」。中天新聞網 ・ 14 小時前
台股本周跌3.51%後的操作 永豐投顧：回歸主流、操作放緩
加權指數本周下挫962.56點，跌幅3.51%，收在26,434.94點。上櫃市場跟漲慢、跟跌快，下跌4.01%，收在2...聯合新聞網 ・ 15 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前