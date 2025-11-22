金馬62星光 張震黑西裝造型登紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住
第62屆金馬獎今（22日）晚揭幕，21度的氣溫舒適宜人，今年女星禮服款式五花八門，有的是內衣辣妹風，有的平口，有的巧露雪白北半球，其中最搶眼當屬影后呼聲極高的林依晨，雖說是為女兒打扮成美人魚，但她的THE ATELIER COUTURE蕾絲戰袍殺瘋全場，有透視、有事業線、有腰身線條，全身行頭高達2600萬，絲毫不讓年輕妹仔專美於前，正所謂「薑是媽的辣」！鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
金馬62／張震二度得影帝「入圍6次得獎2次」 輝煌紀錄僅次於梁朝偉
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，金馬影帝由張震飾演《幸福之路》稱帝，這也是他繼《緝魂》 之後二度獲得影帝殊榮，一共入圍了六次，得獎了兩次。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 10 小時前
金馬62圖輯｜桂綸鎂美腿勾人、張震瀟灑不羈 紅毯就是我的時尚伸展台
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，眾星在紅毯服裝下足功夫，展現自信風采。其中女星桂綸鎂以香奈兒2026春夏前導系列亮相，黑色蕾絲讓底下美腿若隱若現；影帝張震穿著Maison Margiela黑色西裝，瀟灑又神秘；日本影帝西島秀俊則以Giorgio Armani西裝帥翻全場。這些俊男美女如何搭配穿著，就跟著《太報》一起欣賞。太報 ・ 12 小時前
金馬62／紅毯5帥出爐！張孝全帶「兒子給的幸運物」 曾敬驊甩殺人魔氣息
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。熱門作品《大濛》獲得11項提名，《左撇子女孩》則有9項提名；頒獎嘉賓有日本影帝西島秀俊、桂綸鎂等，明星們盛裝打扮出席，紅毯五帥各自擅發不同的魅力。鏡報 ・ 14 小時前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
5大銀行10月房貸利率升至2.313% 近17年新高
（中央社記者趙敏雅台北2025年11月21日電）中央銀行今天公布10月5大銀行新承做房貸，金額略增，房貸利率則向上突破2.3%，升抵2.313%，改寫2009年1月以來、近17年的新高紀錄。央行官員表示，主要是銀行風險控管與新青安比重下降所致。央行今天公布10月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.187%，較9月的2.12%上升0.067個百分點，主因為週轉金貸款利率較9月上升所致。進一步觀察最受矚目的新承做房貸，10月5大銀行新承做房貸金額為新台幣551.36億元，月增46.32億元，利率升至2.313%，月增0.019個百分點。央行經研處副處長葉盛表示，10月5大銀行新承做房貸金額略微成長，主要是9月為適逢農曆民俗月，因而房貸動撥延後，基期較低；另外，10月買賣移轉棟數增加，使新增房貸金額也相對走高。根據六都地政局數據，10月建物買賣移轉棟數，合計為1萬6989棟，月增5.7%、年減13.5%。以價格來看，10月信義房屋大台北地區房價指數175.67，月減0.79%、年減0.82%。葉盛表示，近年房價都是盤整，「房價下跌沒有很明顯，但也漲不上去」，中央社財經 ・ 1 天前
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
金馬62/王品澔瘦了！捲「粿王之亂」首現身 親揭現況：很興奮
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發熱議。對此，王品澔22日現身金馬獎擔任遞獎大使，被問到是否有與好友們聯繫，他尷尬微笑，並未回應。中天新聞網 ・ 15 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／張震憑《幸福之路》再奪影帝 哽咽致謝：希望可繼續熱愛電影
演員張震憑藉電影《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎「最佳男主角」，擊敗張孝全、藍葦華等強勁對手，時隔4年繼《緝魂》後再度獲得評審肯定。張震上台發表得獎感言。圖／台視張震上台時先表示自己其實沒有準備，說了一台視新聞網 ・ 10 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前