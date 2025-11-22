金馬62星光 彭千祐挑戰紅毯主持 (圖)

2025年華語電影業界的年度盛事、第62屆金馬獎今（22日）晚在台北流行音樂中心舉辦，本屆入圍大贏家是陳玉勳導演的《大濛》，共獲11項獎項入圍；另外鄒時擎的《左撇子女孩》入圍9項，潘客印導演的《我家的事》及張吉安的《地母》也分別以8項入圍緊追在後。而3位星光大道主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，加上三度接下星光主持棒的徐鈞浩與曾是金馬遞獎大使的彭千祐。今晚的頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。《鏡週刊》一如既往，從星光大道到典禮完成，全程為讀者紀錄。

鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前