金馬62星光 彭千祐挑戰紅毯主持 (圖)

金馬紅毯／金馬御用！楊千霈第16年主持紅毯 搭檔小鮮肉被留下做「這件事」：12點才放我走
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。本次金馬星光大道再次由楊千霈負責主持，今年已是她第16年擔任主...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 13 小時前
耕元盃棒球賽各組冠軍出爐 除獎金外再獲一頭豬 (圖)
2025年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽在台東舉行，22日為賽程最終日，各組冠軍除獎金外還能獲得1頭豬，將由大會宰殺後送獲勝隊伍。中央社 ・ 13 小時前
金馬62》星光紅毯直播！楊千霈攜雙帥蹦火花 范冰冰有望亮相
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22日）晚台北流行音樂中心舉辦，活動預計7點準時開始。而在星光大道紅毯部分，已於下午17時30分登場。此屆由三金御用紅毯主持人楊千霈，搭檔兩位帥氣男星徐鈞浩、彭千祐攜手主持，期待帶來不一樣的火花。另外，包含蔡淑臻、劉若英、楊貴媚、鳳小岳、桂綸鎂、翁倩玉、李安、西島秀俊等多位大咖名人都會亮相，尤其入圍今年影后的大陸女星范冰冰有望現身，令影迷們十分期待。《中時新聞網》也帶大家一起看星光大道的直播最新現況。中時新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／王品澔捲「粿王戀」風波首露面 任遞獎人喊：很興奮
【緯來新聞網】演員王品澔今現身第62屆金馬獎頒獎典禮，與何曼希、陳泰河、楊富江一同擔任遞獎大使，展現緯來新聞網 ・ 13 小時前
高爾夫》LPGA年終賽，提蒂卡三十六洞三桿領先
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】冠軍獎金高達四百萬美元的女子美巡年終大賽－CME Group Tour Champions羅開Golf 頻道 ・ 13 小時前
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／第62屆金馬獎最終名單 《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本
2025年華語電影業界的年度盛事、第62屆金馬獎今（22日）晚在台北流行音樂中心舉辦，本屆入圍大贏家是陳玉勳導演的《大濛》，共獲11項獎項入圍；另外鄒時擎的《左撇子女孩》入圍9項，潘客印導演的《我家的事》及張吉安的《地母》也分別以8項入圍緊追在後。而3位星光大道主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，加上三度接下星光主持棒的徐鈞浩與曾是金馬遞獎大使的彭千祐。今晚的頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。《鏡週刊》一如既往，從星光大道到典禮完成，全程為讀者紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 14 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 12 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前