金馬62星光 徐鈞浩第3度主持星光紅毯 (圖)

金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 12 小時前
化身柯文哲分身 陳佩琪代夫跑攤談柯近況
前民眾黨主席柯文哲，近期動作不斷，除了被爆出會跑到台玻大樓開會，他的妻子陳佩琪，也分享他近期在學習醫學知識，還會跟AI吵架。民眾黨主席黃國昌則說，柯文哲何時復出，以他的計劃為主，會按部就班地來進行。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容
（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴今天參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 16 小時前
邊荷律辣翻了！「上帝視角」洩深溝...纖細腰身藏不住 再曝1喜訊
韓籍啦啦隊邊荷律是中信兄弟「Passion Sisters」的人氣成員，憑藉可愛外貌以及活潑性格，來台一年多圈粉無數。今（21日）邊荷律釋出美照道謝網友在直播中力挺，其中「上帝視角」的拍攝畫面，辣露驚人好身材。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／紅毯主持人登場 「紅毯女王」楊千霈攜手徐鈞浩、彭千祐亮相
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，星光紅毯17:30開始，本屆紅毯主持人率先亮相，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，帶著2位學弟徐鈞浩、彭千祐攜手迎接今年表現最優秀的影人台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／王品澔風波後首現身 突消瘦6公斤
王品澔今出席金馬獎典禮，擔任遞獎大使，身形看起來消瘦不少，他表示，自己不是突然爆瘦，是為了擔任遞獎大使，努力運動、健身，從82公斤瘦到76公斤。對於「粿王風波」延燒，王品澔跟簡廷芮也被捲進去，被問到此事，王品澔回應：「今天是金馬電影盛會，就專注在金馬遞獎上。...CTWANT ・ 12 小時前
金馬62紅毯楊千霈小露性感 攜徐鈞浩、彭千祐雙帥登場
金馬62紅毯楊千霈黑色長禮服氣質亮相,不忘小露性感,這次攜徐鈞浩、彭千祐雙帥登場,兩位都是首次挑戰金馬紅毯的第一現場!娛樂星聞 ・ 12 小時前
街友占比5年飆至31％！台中車站淪「治安盲區」
台中車站街友問題惡化，市府最新簡報揭露，街友占比5年間從16％飆至31％，陳情量突破400件，引發治安疑慮。民進黨市議員批評市府處理失衡，要求跨局處強化管理，明確畫設禁止躺臥、禁止露宿區域，不能再以「人權考量」與「法令限制」消極處理。台中市府指出，有關交通局及警察局應同步介入明確畫設禁止躺臥、禁止露宿區域並提高巡邏密度部分，後續將研議辦理。中時新聞網 ・ 15 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 21 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 22 小時前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 22 小時前