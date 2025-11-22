金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
其他人也在看
金馬62紅毯｜互喊「媽媽 兒子」 影后翁倩玉合體西島秀俊
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉聯袂登上星光大道，兩人曾在美劇中飾演母子，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，令人莞爾。太報 ・ 11 小時前
金馬62星光 翁倩玉走星光大道 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，定居日本的影后翁倩玉出席擔任頒獎嘉賓。中央社 ・ 12 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 22 小時前
金馬62 「96分鐘」奪最佳視覺效果 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心登場，最佳視覺效果由台灣災難動作電影「96分鐘」團隊獲肯定。中央社 ・ 12 小時前
TWICE週末首登台！高雄今起全城應援 子瑜媽嘆：實在不容易
出道10年的TWICE終於將在本週末（22日、23日）登上高雄世運主場館開唱，也是台灣成員子瑜出道後首次返台演出，子瑜的媽媽黃燕玲昨（17日）特別為此拍了一支影片，分享寶貝女兒子瑜終於要回家鄉開唱的心裡話。鏡報 ・ 4 天前
金馬62/大S三金不缺席！顏正國、瓊瑤身影再現感動全場
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，現場眾多電影人聚集一堂，其中頒獎典禮環節當中，有追思已故的影人，包括瓊瑤、大S（徐熙媛）、顏正國等人。典禮中播放了這些影人的生前影像，引發了現場觀眾的深切懷念與感動。中天新聞網 ・ 9 小時前
金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，以電影「深度安靜」角逐本屆影帝的演員張孝全（圖）出席共襄盛舉。中央社 ・ 12 小時前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 1 天前
金馬62／陳玉勳三度獲獎！《大濛》開胡拿最佳原著劇本 潘客印《我家的事》奪最佳改編劇本
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，金馬導演陳玉勳編導的第6部劇情長片《大濛》入圍11項，繼1995年...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
金馬62》陳意涵事業線搶鏡！桂綸鎂透膚黑蕾絲散冷豔氣場
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在臺北流行音樂中心盛大登場，紅毯自傍晚5點半開始，眾星依序亮相，為晚間7點的典禮揭開序幕。今年的紅毯上，陳意涵與桂綸鎂成為媒體焦點，各自以截然不同的風格驚豔全場。中時新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。中央社 ・ 14 小時前
金馬62/等了17年！陳雪甄終於拿下第一座金馬 台上爆哭「謝謝你們看見我們」
金馬62/等了17年！陳雪甄終於拿下第一座金馬 台上爆哭「謝謝你們看見我們」Yahoo奇摩娛樂 電影影音 ・ 9 小時前
金馬62 馬士媛奪最佳新演員（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，最佳新演員獎由馬士媛以電影「左撇子女孩」奪得。中央社 ・ 9 小時前
金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。中天新聞網 ・ 11 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。 曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』中央廣播電台 ・ 10 小時前
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人
中部中心/李文華 彰化報導持續來關心，20日晚間，發生在彰化縣埔心鄉，有一輛自小客車肇事，不但沿路波及4輛車，還撞進超商，最嚴重的，是有一名無辜路人，被肇事車撞飛，腦出血送醫急救！原本外傳，這是一起4輛車競速失控事故，不過，警方初步調查後釐清，是肇事駕駛急著接送小孩，超車不當引發連環車禍。民視 ・ 1 天前