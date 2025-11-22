金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 「好孩子」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「好孩子」導演王國燊（右4）、演員許瑞奇（右5）和劇組成員一同在紅毯留影。中央社 ・ 13 小時前
金馬62／柯煒林罹肺腺癌第四期 不擔心身體健康：拿獎就去慶功
以《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角的柯煒林，因為之前傳出罹患肺腺癌第四期的病情，因此大家都關心他的身體健康狀況。他表示很健康，醫生說如果得獎去慶功也沒關係。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
金馬62星光 陳淑芳優雅登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，獲金馬終身成就獎的演員陳淑芳優雅步上紅毯，很開心能夠獲獎。中央社 ・ 13 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 20 小時前
告五人將登金馬表演！ 公布心目中影后人選
告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
范冰冰有望出席金馬獎！影評人驚呼「將會是歷史大事」 曝中國藝人困境
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，中國女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，是繼2018年以來罕見有中國藝人入圍，外界盛傳她今晚快閃來台出席典禮，導演也給出曖昧回答，對此影評粉專「無影無蹤」也做出分析：「范冰冰應會出席金馬獎。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／爭最佳原創電影歌曲 戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌
【緯來新聞網】第62屆金馬獎於11月22日盛大舉行，音樂組合告五人憑藉電影歌曲〈我天生－有病版〉首次緯來新聞網 ・ 13 小時前
金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。中天新聞網 ・ 12 小時前
金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。中時新聞網 ・ 12 小時前
西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。中央社 ・ 13 小時前
金馬62／牧森「LV棋盤格紋西裝」亮相 笑稱平常露太多今天要收斂
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，憑藉《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，以一身Louis Vuitton藍綠方塊交錯的棋盤格紋西裝亮相。平時習慣穿著寬鬆休閒風格的他坦言，這麼正式的造型讓他有些台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／桂綸鎂、楊貴媚美呆了！李安滿頭白髮獻上親切笑容登人氣王
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」於今晚（22日）登場，星光大道的穿搭普遍都走保守路線，李安招牌造型頂緯來新聞網 ・ 15 小時前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
金馬62星光 林怡婷開心走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，以電影「恨女的逆襲」入圍金馬獎最佳新演員的林怡婷，一身粉色洋裝可愛登場，在紅毯向粉絲揮手。中央社 ・ 13 小時前
金馬獎／戴佩妮奪電影歌曲「第一次創作就得獎」 圓四年前遺憾
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年最佳原創電影歌曲由《地母》的〈布秧〉奪下。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎
娛樂中心／王靖慈報導電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。民視 ・ 11 小時前
金馬62/連16年主持！楊千霈「胸前開縫」露美背 攜雙帥驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心登場，紅毯部分由楊千霈領軍與徐鈞浩、彭千祐攜手合作主持揭開序幕，稍早三人也在紅毯開始前受訪透露心情。中天新聞網 ・ 14 小時前
金馬62/與姚淳耀爭男配！曾敬驊秀幸運物 嗨喊：鑽爆
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。中天新聞網 ・ 12 小時前