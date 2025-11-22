金馬62星光 戴佩妮華麗登紅毯 (圖)

黃豪平和熊熊主持《戀愛熊天秤》，近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，節目中，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。

自由時報 ・ 22 小時前