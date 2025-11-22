金馬62星光 戴佩妮華麗登紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的
第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
金馬62／告五人High唱主題曲 音樂一下「全場陶醉」！
娛樂中心／王靖慈報導2025金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年典禮未設置主持人，舞台表演成為串起全場的重要節奏，而金曲歌后戴佩妮、人氣樂團告五人以及創作歌手9m88的演出更是為典禮注入滿滿能量，一連串精采的電影主題曲，瞬間將現場氣氛推向高潮，讓現場所有人都隨著音樂融入其中。民視 ・ 15 小時前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 14 小時前
金馬62/戴佩妮奪獎！《地母》導演喊話范冰冰：相信妳能重新來過
創作歌手戴佩妮在第62屆金馬獎以歌曲〈布秧〉擊退9m88、告五人、尚書及盧廣仲，奪下「最佳原創電影歌曲獎」。她在後台受訪時談及創作過程表示，導演張吉安當初僅給她看了電影海報，沒有提供太多文字資料，而她也在完全沒看過電影的狀況下完成這首作品。中天新聞網 ・ 13 小時前
今彩539第114282期 頭獎1注中獎
（中央社台北21日電）今彩539第114282期開獎，中獎號碼05、35、28、17、10；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮奪最佳原創電影歌曲獎 現場表演遭PTT評：悲劇
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。戴佩妮在表演時，卻被網友評論為「悲劇」。鏡報 ・ 15 小時前
熊熊自曝與人夫同房過夜！鹿希派不幫異性夾菜「一舉動」警鈴響
黃豪平和熊熊主持《戀愛熊天秤》，近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，節目中，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。自由時報 ・ 22 小時前
東北季風發威！14縣市慎防強陣風 外出請注意安全
中央氣象署今（21）日下午4點17分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，21日下午至明（22）日晚上期間，14縣市有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，發布黃色燈號警戒。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／爭最佳原創電影歌曲 戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌
【緯來新聞網】第62屆金馬獎於11月22日盛大舉行，音樂組合告五人憑藉電影歌曲〈我天生－有病版〉首次緯來新聞網 ・ 15 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 2 小時前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前