金馬62星光 李千娜優雅現身紅毯 (圖)

金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。中時新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 「眾生相」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「眾生相」劇組團隊一同開心在紅毯合影留念，片中演員張迪文（左4）將角逐一生只有一次機會的最佳新演員。中央社 ・ 15 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／帥度爆表！林柏宏灰色西裝現身紅毯 親揭造型小巧思
過去曾抱回金馬獎「最佳男配角」獎座，也擔任過典禮主持人的男星林柏宏，此次受邀擔任第62屆金馬獎頒獎嘉賓，今（22）日他身穿一套深灰色西裝走上星光紅毯，內裡搭配淡紫色設計感襯衫，整體相當俐落乾淨，帥氣度台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬紅毯／5美曝光！林依晨產後5月逆襲「透視爆乳」李千娜優雅純白登場
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，眾多女星以截然不同的風格優雅亮相，其中五位女星最受矚目，不論氣質、造型或戲劇代表作都引發討論，紅毯5美也曝光了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不只自衛隊 美陸戰隊欲將與那國島打造第一島鏈戰略核心
與那國島距台灣僅110公里，為加強西南諸島防禦，日本陸自於2016進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊，未來還預計部署飛彈，空自則成立20人規模的警戒管制雷達部隊。現在，美國陸戰隊更計畫將與那國島打造戰略樞紐，並於「堅定之龍2025」演習中向該島輸送物資進行驗證。自由時報 ・ 22 小時前
(影) 普丁稱俄軍圍困烏軍15個營！情報平台公開地圖打臉假宣傳
[Newtalk新聞] 近日，俄羅斯總統普丁及俄軍將領格拉西莫夫於對外聲明中宣稱，俄軍已完全控制烏克蘭頓內茨克州波克羅夫斯克市八成區域，並在庫皮揚斯克方向成功包圍多達 15 個烏克蘭步兵營。此說法遭烏克蘭方面及親烏開源情報平台「Deep State」反駁，其透過公開之地圖資訊展示前線實際控制情況，指稱俄方說法與現實嚴重不符，波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 主體仍在烏軍控制下，庫皮揚斯克前線亦無大量烏軍部隊遭圍。 俄羅斯軍事指揮層於近日連續發布重大戰報，根據 X 帳號「NSTRIKE」發布的貼文，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫首先聲稱，俄方部隊已完全控制波克羅夫斯克市百分之八十的地區；其後，俄羅斯總統普丁更進一步指稱，有多達 15 個烏克蘭步兵營在哈爾科夫州的庫皮揚斯克市陷入俄軍包圍圈，並呼籲其放下武器投降。此類聲明若屬實，將意味著烏克蘭東部戰線出現重大突破口。 紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain 然而，同一帳號「NSTRIKE」在發布俄方說法的貼文中，同時附新頭殼 ・ 15 小時前
金馬62／牧森「LV棋盤格紋西裝」亮相 笑稱平常露太多今天要收斂
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，憑藉《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，以一身Louis Vuitton藍綠方塊交錯的棋盤格紋西裝亮相。平時習慣穿著寬鬆休閒風格的他坦言，這麼正式的造型讓他有些台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／頑童MJ116開場嗨唱 大玩「96分鐘」梗片場景象直搬舞台
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚，由頑童MJ116開場，大玩「96分鐘」梗，頑童先在前導片片尾現身，隨後霸氣登台，以〈兄弟們要進城〉開場，瞬間點燃全場，氣氛嗨到最高點。頑童在前導片亮相。圖／台視〈兄台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
獨家／台美軍演跨出一大步 海軍陸戰隊在美關島基地執行30天應援作戰移地訓練
台美軍事演習跨出一大步！我海軍陸戰隊第66旅所屬步二營，10月以全員、全裝方式搭乘玉山級船塢運輸艦「玉山艦」，前往美軍關島陸戰隊基地進行為期1個月的「應援作戰」移地訓練，由美國陸戰隊擔任防衛軍，我陸戰步二營擔任攻擊軍。這也是我海軍陸戰隊首度以營級作戰單位與美軍進行實兵對抗。鏡報 ・ 23 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前