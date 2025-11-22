金馬62星光 李國煌跨海來台參與 (圖)

姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍金馬男配角獎，姚淳耀先是場面話般說開心佔了兩個名額，但下一秒毫不遮掩野心：「我希望我得獎。」曾敬驊則謙虛表示：「順其自然。」黃鐙輝表示好友阮經天有給他打氣，「小天說『不容易喔，好好享受』。」他也表示萁媽對於他入圍金馬很驚...

CTWANT ・ 1 天前