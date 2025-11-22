金馬62星光 李安到場共襄盛舉 (圖)

由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前