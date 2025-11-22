金馬62星光 李安到場共襄盛舉 (圖)

其他人也在看
臺中金手獎企業勇奪國家級殊榮 領軍產業赴日大分縣拓商機
臺中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，展現中小企業強大競爭力。工策會副總幹事林家興更代表市長盧秀燕，本中廣新聞網 ・ 18 小時前
金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子
由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
金馬62／李安導演登紅毯被攝影機嚇一跳 笑說：回台都有收穫
曾兩度奪下金馬獎最佳導演的國際大師李安，今（22）日晚亮相金馬星光紅毯，以黑色西裝現身，雖然被突然靠近的攝影機嚇了一跳，但仍露出靦腆笑容。李安被突然靠近的攝影機嚇了一跳。圖／台視李安表示，每次回到台灣台視新聞網 ・ 15 小時前
東海後巷施作視覺減速標線 提升巷弄安全
台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因屬人口密集住宅區及學區通勤路線，巷口狹窄且無號誌，長期存在車輛與行人爭道的安全疑慮，台中市交通局為提高安全，近期在58巷10弄路口施作「楔型標線」及「綠斑馬」的行人穿越設計，期望藉由視覺引導降低車速，營造更安全的行人友善環境。全國廣播 ・ 1 天前
菁鑽聯盟齊聚長榮文苑 攜手張榮發基金會捐56萬元做公益
由全台多間飯店、租車業者組成的「菁鑽聯盟」，本月在嘉義長榮文苑酒店舉行例會，宣布共募集56萬元公益基金，攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台8家中小型社福單位，聯盟前秘書長長榮文苑酒店總經理蘇筱斐與張榮發慈善基金會昨到嘉義縣東石鄉掌潭社區長照據點關懷偏鄉長者，將溫暖傳遞至偏鄉角落。自由時報 ・ 1 天前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」
來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經...華視 ・ 1 天前
侯友宜參與新北國際志工日活動 (圖)
2025新北市國際志工日主場活動22日在三重新北大都會公園舉行，市長侯友宜（圖）出席開幕並致詞，感謝19萬名志工凝聚向心力，一起讓社會共榮、共好、共存。中央社 ・ 14 小時前
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系...聯合新聞網 ・ 1 天前
林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值
（中央社記者趙敏雅台北22日電）數發部長林宜敬今天表示，台灣軟體產業唯有做product（產品），才能創造更大的價值，並呼籲更多企業投入產品化發展。林宜敬也鼓勵台灣軟體工程師留下，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，期盼台灣未來能有稱霸全球的軟體公司。中央社 ・ 14 小時前
金馬紅毯／典禮撞TWICE開唱！他一被問眼睛突發亮 激動喊：真的好想去
曾拿下金馬最佳男配角的林柏宏，今年以頒獎嘉賓身分亮相金馬紅毯，一現身就成為全場焦點。而今（22）日韓國女團 TWICE 在台北開唱，林柏宏聊到這件事瞬間眼睛發亮，興奮說：「我昨天有看到她們在機場的新聞，真的好想去唷！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬62／《左撇子女孩》劇組紅毯亮相！葉子綺曝劇中趣事萌翻全場
入圍第62屆金馬獎9項獎項的《左撇子女孩》劇組，今（22）日晚間現身星光紅毯，由導演鄒時擎領軍，攜手入圍男配角的黃鐙輝、入圍女配角的蔡淑臻與葉子綺，以及角逐新演員獎的馬士媛一同亮相，呈現從導演、演員到台視新聞網 ・ 15 小時前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法...華視 ・ 16 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前