金馬62星光 李駿碩開心登紅毯 (圖)

第62屆金馬獎最佳女主角入圍名單包括高伊玲、方郁婷、劉若英、林依晨與范冰冰，各自以獨特的表演風格角逐影后。其中，中國演員范冰冰突破以往銀幕形象，轉型成功，奪下金馬影后聲勢強；高伊玲、方郁婷、林依晨的表現同樣令人驚豔，有機會為台灣留下影后獎座。 本屆金馬影后戰況激烈，5位入圍者的角色詮釋風格各有特色。 方郁婷先前曾憑《美國女孩》拿下金馬最佳新演員，這次在《大濛》中挑戰自己從未接觸的時代背景角色，飾演白色恐怖時期、來自貧困鄉村的小女孩，為了領回遭槍決的哥哥遺體踏上冒險旅程。她首次挑戰全台語演出，不僅詮釋具說服力，片中純真而堅毅的眼神更令人動容，奪后機率不容小覷。《大濛》導演陳玉勳更盛讚她是天才演員。陳玉勳：『(原音)她是天才，她看過劇本，我都沒跟她講什麼，她就自己一直演，我覺得好厲害，就不再干涉她，怕誤導她。』 中國演員范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中大幅突破形象，飾演白天務農、夜晚為人解降頭的農婦。向來給人美豔形象的她，這回變身黝黑農婦，從赤腳插秧、洗牛到挖牛糞，樣樣不避諱，還特別學習方言與降頭儀式，展現高度敬業精神，是本屆影后呼聲極高的人選。 高伊玲在《我家的事》中演繹傳統女

