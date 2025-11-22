金馬62星光 李駿碩開心登紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62／范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰
第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）即將舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、張吉安、曹仕翰及李駿碩今天共同出席金馬午宴，以電影《大濛》入圍11項大獎的陳玉勳在被問及是否有為家鄉爭光的感覺時，笑稱：「我是天龍國沒錯，天龍國加油！」不料此話一出，讓來自馬來西亞的導演張吉安、香港導演李駿碩當場滿頭霧水，好奇「天龍人」究竟是什麼意思？曹仕翰則搬出陳其邁金句對抗！
金馬62 李駿碩奪最佳導演 (圖)
金馬獎邁入第62屆，22日晚間在北流隆重舉行頒獎典禮，最佳導演由香港導演李駿碩（圖）以電影「眾生相」拿下。
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選
金馬62》范冰冰確定要來了？《地母》導演鬆口曝：明天有驚喜
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴，入圍最佳導演的《大濛》陳玉勳、《地母》張吉安、《眾生相》李駿碩、《南方時光》曹仕翰出席，分享入圍心情與典禮前一日的期待。至於大家最關心入圍影后的大陸影星范冰冰是否會出席典禮、走紅毯？張吉安僅神秘表示：「明天一定會給大家驚喜。」
金馬62／最佳劇情片：大濛
第62屆金馬獎最佳劇情片沒有懸念，有陳玉勳執導的《大濛》摘下。《大濛》另外摘下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。
金馬62／黃秋生「白色紳士風」帥登紅毯！笑曝：全身上下帽子最貴
入圍第62屆金馬獎最佳男配角的香港籍演員黃秋生，今（22）日晚間與《今天應該很高興》劇組走上星光紅毯。黃秋生以全白西裝亮相，內搭黑色上衣與白褲，配上深紅領帶，再戴上一頂黑色紳士帽，整體造型復古又醒目，
金馬62》林依晨親餵母乳紅毯戰袍無法瘦身 劉若英隨時都在減肥路上
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，4位準影后劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲均出席，4人除了要在典禮上角逐影后桂冠，也將在紅毯比美，是否有為禮服戰袍瘦身？林依晨透露自己的禮服風格女兒挺愛的，但不能減肥因為自己還要餵母乳，需要吃得很健康。
金馬62入圍午宴 準影帝柯煒林出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店B2文華廳舉行，以電影「大濛」入圍本屆最佳男主角的柯煒林（圖）盛裝出席。
金馬62／影后爭霸戰 范冰冰聲勢強 台灣4實力派女星迎戰
第62屆金馬獎最佳女主角入圍名單包括高伊玲、方郁婷、劉若英、林依晨與范冰冰，各自以獨特的表演風格角逐影后。其中，中國演員范冰冰突破以往銀幕形象，轉型成功，奪下金馬影后聲勢強；高伊玲、方郁婷、林依晨的表現同樣令人驚豔，有機會為台灣留下影后獎座。 本屆金馬影后戰況激烈，5位入圍者的角色詮釋風格各有特色。 方郁婷先前曾憑《美國女孩》拿下金馬最佳新演員，這次在《大濛》中挑戰自己從未接觸的時代背景角色，飾演白色恐怖時期、來自貧困鄉村的小女孩，為了領回遭槍決的哥哥遺體踏上冒險旅程。她首次挑戰全台語演出，不僅詮釋具說服力，片中純真而堅毅的眼神更令人動容，奪后機率不容小覷。《大濛》導演陳玉勳更盛讚她是天才演員。陳玉勳：『(原音)她是天才，她看過劇本，我都沒跟她講什麼，她就自己一直演，我覺得好厲害，就不再干涉她，怕誤導她。』 中國演員范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中大幅突破形象，飾演白天務農、夜晚為人解降頭的農婦。向來給人美豔形象的她，這回變身黝黑農婦，從赤腳插秧、洗牛到挖牛糞，樣樣不避諱，還特別學習方言與降頭儀式，展現高度敬業精神，是本屆影后呼聲極高的人選。 高伊玲在《我家的事》中演繹傳統女
金馬62入圍午宴 準影后林依晨出席 (圖)
第62屆金馬獎22日晚間將舉行頒獎典禮，演員林依晨（圖）將憑「深度安靜」角逐最佳女主角，21日開心出席入圍午宴。
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。
傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。