金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)

金馬62紅毯｜互喊「媽媽 兒子」 影后翁倩玉合體西島秀俊
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉聯袂登上星光大道，兩人曾在美劇中飾演母子，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，令人莞爾。太報 ・ 15 小時前
金馬入圍午宴 「大濛」摘觀眾票選最佳影片 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心登場，金馬執委會21日舉辦入圍午宴，率先頒發本屆觀眾票選最佳影片，由陳玉勳（圖）執導的「大濛」獲得。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 17 小時前
張震再奪金馬影帝 (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，演員張震（圖）憑藉電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，他表示，「得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上」。中央社 ・ 12 小時前
金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。中天新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
即時中心／高睿鴻報導為積極備戰明（2026）年新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧近日勤跑基層，今（22）天則前往樹林濟安宮，參加「酧恩祈安 五朝圓醮」活動。受訪時，她也不忘繼續對國民黨近期通過的法案火力全開，首先砲轟《財政收支劃分法》修法，直指藍委傅崐萁提出的版本，當中不但有錯、且還將新北的財政狀況，從過去「6都最低」進一步弱化至「全國人均最低」；反觀人口減少的台北市，分配的資源竟還不減反增。蘇巧慧首先說明，她今天來到的濟安宮，是樹林地區很重要的信仰中心；而自己身為樹林當地的立法委員，很早就收到邀請，所以特別將時間留下來，一起共襄盛舉。她進一步表示，自己也邀請總統、副總統等人，而副總統蕭美琴也是一早就來了；而今天晚上的新北宜蘭同鄉會，也預計將碰到總統賴清德、前立法院長游錫堃等人。蘇巧慧強調，無論參加什麼樣的活動，大家的目標都是讓地方更好。另，談到之後的選戰布局、以及可能代表藍營選新北的對手李四川，目前傳出民調居於領先，蘇巧慧回應說：「現在選戰對手都還沒確定，所以各家民調都會參考」。她強調，自己將努力接觸更多人、繼續拓展知名度，之後也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是這場選戰中最有創意、想法新穎、也會是最好的候選人。民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）她進一步直言說：「想做一位首長候選人，就是應該拿出政績；所以，我會用自己10年來的地方建設成績、以及在國會的表現，爭取市民認同」。另一方面，立法院國民黨團昨（21）天通過《地方制度法》第55條修法，明定直轄縣市將固定配設3位副市長；此舉也讓外界稱為「李四川條款」，因為李之後即便投入新北市長選舉、辭掉北市副市長一職，台北市仍能依據新法，繼續保有3名副市長。民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）然而，蘇巧慧今也嚴厲批評這種疑似「因人設事」的修法。她直言說：「做為國會任職十年的立法委員，我一直認為，在國會通過的法案既然適用全國，就應該長治久安、讓國家能穩健前進；不要因人設事、因地設事！」。蘇巧慧接著又提到，昨天通過的法案，還包括傅崐萁版的財劃法；內容不但有錯、還將新北市的財政狀況，直接降格成「全國人均最低」，這是非常惡劣的例子。蘇巧慧進一步指，根據《地方制度法》，資源分配應該跟從人口狀況；但如今，台北市人口變少了，也理應根據規定進行相對應調整。「但國民黨卻因人設事、再次調整地方制度法的規定，這實在不是一個好的作法」，她說。原文出處：快新聞／不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人 更多民視新聞報導福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制普發一萬郵局領現 24日當天身分證「末碼偶數」先別著急不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首民視影音 ・ 23 小時前
中國人不買？習近平狂出百本「國家寶典」 遭爆堆灰塵、打1折沒人理
中國國家主席習近平自2012年11月掌權至今，中共宣傳部門已將他說過的話、指示、書信及治國論述等剪輯成冊，陸續出版超過150種本書。然而，就有部落客指出，習近平的著作在一些書店裡，即使掛上「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬62星光 「深度安靜」劇組演員紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「深度安靜」將角逐多個獎項，片中男女主角張孝全（左6）、林依晨（左5）與劇組團隊開心出席。中央社 ・ 16 小時前
新北市長民調蘇、李、黃互比支持度僅16.1% 黃國昌：虛心接受作為參考
2026年九合一大選，其中新市長選舉備受關注，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。昨一份新北市長民調公布，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。若以李、蘇、黃互比，黃國昌支持度也僅16.1%。對此，黃國昌表示虛心地接受作為參考。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
金馬62 張震2度登影帝寶座（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心順利畫下句點，演員張震成功以電影「幸福之路」拿下最佳男主角，2度拿下影帝。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊摘...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
告五人、9m88金馬獻唱 戴佩妮首擒馬《布秧》奪原創電影歌曲
金馬獎頒獎典禮上，入圍最佳原創電影歌曲的告五人、9m88及戴佩妮帶來精彩演出！告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲《我天生》，9m88詮釋《大濛》主題曲《大濛的暗眠》，戴佩妮獻唱《地母》主題曲《布秧》，最終憑此奪下首座金馬獎！典禮也邀請金曲台語歌后李竺芯演唱《伍冬拾冬》，緬懷已逝影人，場面感人催淚。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
金馬62入圍午宴 準影后高伊玲出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店登場，以電影「我家的事」入圍最佳女主角的演員高伊玲（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬62／小孩搶盡紅毯目光 張孝全用「戰鬥陀螺」轉出好運
本屆入圍多項獎項的《左撇子女孩》演員群一同走上紅毯，其中年僅九歲、入圍「最佳女配角」的葉子綺宛如劇組吉祥物，站在 C 位帶領全劇組一起享受典禮氣氛。葉子綺分享入圍心情時說：「拍片時，要一家一家偷東西非常過癮。」被問到是否有信心得獎時，她則以成熟口吻笑答：「這...CTWANT ・ 16 小時前
金馬62入圍午宴 準影后劉若英出席 (圖)
第62屆金馬獎頒獎在即，入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，將角逐影后寶座的演員劉若英（圖）出席與會。中央社 ・ 1 天前
金馬62／陳意涵紅毯秀香肩美背 受訪喊話老公：想分享喜悅
華人電影盛事之一的第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，藝人陳意涵也在本屆擔任頒獎嘉賓之一，與藝人翁倩玉一同為今年度的原創電影音樂、原創電影歌曲當頒獎人。陳意涵大秀美背、香肩。圖／台視新聞網 ・ 16 小時前