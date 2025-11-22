金馬62星光 林品彤盛裝亮相 (圖)

其他人也在看
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
金馬62／戴佩妮剛表演完！ 《地母》奪最佳原創電影歌曲獎
女星陳意涵今（22）晚現身金馬獎頒獎典禮，並擔任頒獎人，頒發最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲獎，而她的老公許富翔執導的《有病才會喜歡你》也是最佳原創電影歌曲獎的入圍者之一，她在紅毯受訪時透露，很想將此獎頒給演唱該電影主題曲的告五人。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 12 小時前
金馬獎／戴佩妮、鄧濤宮廷風造型吸睛 桃粉、墨綠成潮流指標
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中牧森以藍綠色格紋西裝挑脫框架、戴佩妮的不規則圖騰以及鄧濤絲絨宮廷感，實為最「高貴」造型指標。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
金馬62/金馬史上最慘收音？告五人、戴佩妮表演難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，然而收音問題嚴重影響觀賞品質，從開場表演到頒獎環節都出現音響效果不佳的狀況，引發網友大量批評。戴佩妮憑藉《布秧》榮獲最佳電影原創歌曲獎，但她與告五人、9m88的聯合演出仍難逃網友毒舌。中天新聞網 ・ 12 小時前
金馬62》林依晨親餵母乳紅毯戰袍無法瘦身 劉若英隨時都在減肥路上
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，4位準影后劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲均出席，4人除了要在典禮上角逐影后桂冠，也將在紅毯比美，是否有為禮服戰袍瘦身？林依晨透露自己的禮服風格女兒挺愛的，但不能減肥因為自己還要餵母乳，需要吃得很健康。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／褲裝上身帥一波！劉若英帥氣登金馬 楊千霈激喊：好漂亮
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年星光大道由紅毯主持人常客楊千霈帶著徐鈞浩及彭千祐主持，海內外電影人齊聚一堂，紅毯星光熠熠備受矚目，誰說女星只能穿禮服，今年有好多人選擇褲裝比男星還要帥。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 14 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 14 小時前
金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
金馬62星光 準影后高伊玲開心亮相 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，有別以往女星多以禮服亮相，準影后高伊玲（圖）選擇一身直條紋中性西裝打扮開心步紅毯。中央社 ・ 15 小時前
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／最佳女主角：《地母》范冰冰
備受矚目的第62屆金馬獎最佳女主角出爐，由中國演員范冰冰以《地母》一片勝出，成為新科金馬影后。這也是范冰冰首次獲得金馬獎最佳女主角殊榮。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 11 小時前
陸小芬人生旅程謝貴人扶助
68歲的金馬影后陸小芬主演的大愛劇《接住流星的人》感動不少觀眾，她劇中飾演的江柑師姑成立兒少課輔班、幫助許多破碎家庭的小孩。陸小芬接受專訪時表示，她已經很久沒拍電視劇，這更是她的第一部長劇，接拍主因就是這劇本好，還有劇中的這批小星星們，「每個小孩都是一顆星星！」這些突破現實困境、堅強勇敢長大的小星星們，更成了她學習的榜樣、人生的導師，她拍完戲後更懂得感恩、知足和惜福。中時新聞網 ・ 1 天前
西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。中央社 ・ 13 小時前
金馬獎／告五人頂住了！戴佩妮、9m88金馬開嗓 網友狂轟：收音有問題！
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 14 小時前
范怡文首唱進大巨蛋嗨喊「很爽」曝老友馬毓芬私下互動
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋登場，齊聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造7小時不斷電民歌時光機。為完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，在人數及製作規模上打破民歌演唱史上空前紀錄，其中台前幕後一舉動員超過2500位工作人員群策群力。中時新聞網 ・ 12 小時前