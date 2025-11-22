金馬62星光 林品彤盛裝亮相 (圖)

[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國近日向烏克蘭遞交一份烏俄和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普（Donald Trump）今天聲稱，這並非提給烏克蘭的最終方案，不論用什麼方式「我們必須讓它（戰爭）結束」。 根據中央社及外媒報導，川普政府近期提出一項烏俄和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏克蘭軍隊規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）坦言，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。 歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結烏俄戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。川普今天在白宮被媒體問及這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案時回答：「不是」並再次強調希望達成和平，他聲稱：「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」 華盛頓郵報報導（The Washington Post）引述知情人士說法揭露，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩

新頭殼 ・ 1 小時前