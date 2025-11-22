金馬62星光 林怡婷開心走紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 15 小時前
告五人將登金馬表演！ 公布心目中影后人選
告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。中時新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／影帝組上台先撂對方台詞 張孝全笑稱「感言10年前寫好了」
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，入圍午宴今（21日）率先舉行，入圍最佳男主角的張孝全、藍葦華、許瑞奇與柯煒林一同出席，獨缺《幸福之路》張震。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／爭最佳原創電影歌曲 戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌
【緯來新聞網】第62屆金馬獎於11月22日盛大舉行，音樂組合告五人憑藉電影歌曲〈我天生－有病版〉首次緯來新聞網 ・ 14 小時前
林依晨藍紫禮服化身超仙美人魚！金馬獎紅毯7美：楊千霈、蔡淑臻、方郁婷…桂綸鎂透膚禮服性感爆表
金馬獎星光紅毯：楊千霈星光大道主持人楊千霈一出場，就把「專業又時髦」四個字演繹到極致。她身穿黑色水鑽繞頸削肩禮服，閃著低調卻迷人的光點；裙襬的透膚設計若隱若現，性感拿捏得剛剛好，優雅中還帶點小心機。全身再以 BVLGARI 珠寶增添亮度，其中最搶眼的莫過於 B.zero1...styletc ・ 15 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（3） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，傍晚由星光大道打頭陣，準影后劉若英的支持者特別自製紅布條到場卡位，預祝她順利搶下影后寶座。中央社 ・ 16 小時前
金馬紅毯／蔡淑臻粉紅洋裝秀美腿！珠寶要價一間豪宅 總價2100萬戴上身
曾奪下金鐘視后與金鐘女配角的實力派演員蔡淑臻，今年以電影《左撇子女孩》首次角逐金馬獎，入圍 最佳女配角獎，備受矚目。她出席金馬獎頒獎典禮時以一襲粉紅色洋裝亮相紅毯，氣質優雅又充滿星光，讓現場閃光燈閃不停。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬62星光 「幸福之路」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「幸福之路」導演Lloyd Lee Choi（左5）、演員張震（左6）和劇組成員一同在紅毯留影。中央社 ・ 14 小時前
旗山造勢2萬人聲援「沒大咖站台」 林岱樺：靠天公伯撐下去
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日在旗山區辦造勢活動，現場2萬人聲援，除了無黨籍桃源區高市議員高忠德擔任特別來賓，力挺林岱樺，現場未見民進黨團大咖現身，林岱樺表示，初選就像馬拉松比賽，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，只求有公平競爭環境。中時新聞網 ・ 14 小時前
金馬獎2025／入圍名單大數據「透露得獎勝率」？他家共13座金馬獎並將再度創造紀錄？！
2025年第62屆金馬獎即將於11月22日晚間將於頒獎典禮上公布得獎名單。今年入圍名單以《大濛》領跑，入圍11項大獎之外，陳玉勳導演透露11獎之中，最想拿下最佳劇情片獎。而今在入圍酒會上已先奪下觀眾票選獎開胡，且看接下來是否能持續旺下去。另，入圍名單中也出現了不少數字暗示，一起來解讀。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前