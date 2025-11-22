金馬62星光 桂綸鎂優雅亮相紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，影后桂綸鎂（圖）應邀擔任典禮頒獎人，會前以黑色透視紗裙典雅亮相紅毯。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
