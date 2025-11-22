金馬62星光 楊千霈再扛紅毯主持棒 (圖)

其他人也在看
金馬62／紅毯主持人登場 「紅毯女王」楊千霈攜手徐鈞浩、彭千祐亮相
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，星光紅毯17:30開始，本屆紅毯主持人率先亮相，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，帶著2位學弟徐鈞浩、彭千祐攜手迎接今年表現最優秀的影人台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 12 小時前
金馬紅毯／金馬御用！楊千霈第16年主持紅毯 搭檔小鮮肉被留下做「這件事」：12點才放我走
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。本次金馬星光大道再次由楊千霈負責主持，今年已是她第16年擔任主...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 13 小時前
金馬62／告五人今晚獻唱金馬 盼與李安典禮上巧遇
告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉強勢入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更以「入圍者＋表演嘉賓」雙身分踏上金馬舞台，三人笑說典禮前最重要的幸運物其實很樸實，就是一定要吃飽，把身體準備到最好。日前受邀出席金馬午宴，站上入圍者大合照時，他們直呼像踏進戲劇場景，四周都是為作品燃燒心血的創作者，舉杯、鼓掌的氛圍夢幻到不真實。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
耕元盃棒球賽各組冠軍出爐 除獎金外再獲一頭豬 (圖)
2025年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽在台東舉行，22日為賽程最終日，各組冠軍除獎金外還能獲得1頭豬，將由大會宰殺後送獲勝隊伍。中央社 ・ 13 小時前
金馬62／王品澔捲「粿王戀」風波首露面 任遞獎人喊：很興奮
【緯來新聞網】演員王品澔今現身第62屆金馬獎頒獎典禮，與何曼希、陳泰河、楊富江一同擔任遞獎大使，展現緯來新聞網 ・ 13 小時前
金馬62紅毯｜楊千霈背殺掌星光大道 王品澔捲「粿王」事件粉絲拉布條挺到底
第62屆金馬獎星光大道今（11╱22）下午5點30分於台北流行音樂中心登場，16年「學姊」楊千霈搭檔第3度主持的徐鈞浩和彭千祐掌紅毯，她以黑色禮服搭配BVLGARI珠寶現身，小露乳溝與美背。太報 ・ 12 小時前
高爾夫》LPGA年終賽，提蒂卡三十六洞三桿領先
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】冠軍獎金高達四百萬美元的女子美巡年終大賽－CME Group Tour Champions羅開Golf 頻道 ・ 13 小時前
棒球》徐生明國際少棒錦標賽重回美濃 美濃國小首戰以13：2擊敗苗栗汶水國小
第13屆徐生明國際少棒錦標賽今年重回高雄美濃舉行，自今天起展開為期4天的賽程，地主美濃國小沒讓超過200名父老鄉親失望，全隊在第3棒主戰捕手朱明宏單場3安猛打賞的帶動下擊出10支安打，在首戰以13：2擊敗苗栗汶水國小。徐生明少棒賽今年邁入第13年，前10年都在已故中職總教練徐生明故鄉美濃舉行，前2年自由時報 ・ 13 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 12 小時前
金馬獎／褲裝上身帥一波！劉若英帥氣登金馬 楊千霈激喊：好漂亮
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年星光大道由紅毯主持人常客楊千霈帶著徐鈞浩及彭千祐主持，海內外電影人齊聚一堂，紅毯星光熠熠備受矚目，誰說女星只能穿禮服，今年有好多人選擇褲裝比男星還要帥。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
金馬62/與姚淳耀爭男配！曾敬驊秀幸運物 嗨喊：鑽爆
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。中天新聞網 ・ 10 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 20 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前