金馬62星光 楊貴媚盛裝亮相 (圖)

金馬62星光 「左撇子女孩」劇組紅毯自拍 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，電影「左撇子女孩」劇組在紅毯上自拍留影。中央社 ・ 14 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，演員曾敬驊（圖）憑藉電影「我家的事」成功脫穎而出，拿下本屆最佳男配角。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／楊貴媚「桃紅深V禮服」降臨紅毯！ 氣場全開粉絲尖叫
第62屆金馬獎今（22）日登場，今年以頒獎人身分出席的影后楊貴媚華麗現身，換上亮眼桃紅色深V禮服，搭配下擺透視薄紗與黑白相間高跟鞋亮相，一下禮車便引起粉絲們尖叫歡呼。楊貴媚從影40年演過無數經典角色，台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
金馬62／再見顏正國、大S、坣娜！金曲歌后獻唱追思
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。金曲歌后李竺芯深情獻唱，追思多位逝世影人，包括瓊瑤、大S（徐熙媛）、坣娜、許紹雄、顏正國等人，生前身影都出現在螢幕，勾起眾人悲傷回憶。民視 ・ 11 小時前
金馬紅毯／楊貴媚薄紗裙太養眼！準影后林依晨化作美人魚添氣勢
金馬獎星光熠熠！準影后林依晨產後華麗復出成焦點，身穿夢幻紫色美人魚造型驚艷全場，桂綸鎂黑色蕾絲禮服、楊貴媚亮粉色半透明墊肩禮服也吸睛。李安導演則以招牌西裝登場，展現游刃有餘風範。蔡淑臻、葉子綺母女檔亮相十分可愛，小鮮肉曾敬驊、姚淳耀青春活力，林柏宏親切與粉絲自拍，眾星齊聚共襄盛舉！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
告五人、9m88金馬獻唱 戴佩妮首擒馬《布秧》奪原創電影歌曲
金馬獎頒獎典禮上，入圍最佳原創電影歌曲的告五人、9m88及戴佩妮帶來精彩演出！告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲《我天生》，9m88詮釋《大濛》主題曲《大濛的暗眠》，戴佩妮獻唱《地母》主題曲《布秧》，最終憑此奪下首座金馬獎！典禮也邀請金曲台語歌后李竺芯演唱《伍冬拾冬》，緬懷已逝影人，場面感人催淚。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
金馬62／范冰冰主演《地母》拿獎啦 戴佩妮首入圍就獲獎
【緯來新聞網】歌手戴佩妮首次以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」就拿獎，她和導緯來新聞網 ・ 14 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 22 小時前
金馬獎／告五人頂住了！戴佩妮、9m88金馬開嗓 網友狂轟：收音有問題！
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
金馬62／王品澔捲「粿王戀」風波首露面 任遞獎人喊：很興奮
【緯來新聞網】演員王品澔今現身第62屆金馬獎頒獎典禮，與何曼希、陳泰河、楊富江一同擔任遞獎大使，展現緯來新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬紅毯／王品澔爆曖昧簡廷芮首現身！被問有無與粿王聯繫 尷尬微笑不回應
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金鐘獎於今（22）日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。今年擔任遞獎大使的王品澔被問到粿粿與王子的風波，以及是否有...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前