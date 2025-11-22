金馬62星光 準影后方郁婷開心步紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 13 小時前
關繼威《動物方城市2》獻聲演「毒蛇」 梅姨《狸想世界》嗆消滅人類
《動物方城市2》找來奧斯卡影帝關繼威獻聲，為新角色「毒蛇蓋瑞」配音，希望能改變大眾對蛇的刻板印象。他強調，電影之所以昌盛，正是建立在多元化的基礎上，每個人都能找到屬於自己的空間。另一部動畫《狸想世界》則由奧斯卡影后梅莉史翠普為「昆蟲女王」配音，透過人類意識進入擬真機器動物的設定，探索未知的動物世界！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／甩不倫風波！王品澔暴瘦現身 現場清唱〈表白〉
第62屆金馬獎今（22）日登場，其中粿王「美國行」成員，與傳出和已婚人妻簡廷芮傳曖昧訊息的演員王品澔，也盛裝現身星光紅毯，以「遞獎大使」身分出席。王品澔身穿全黑合身雙排釦黑色西裝，率性風格登場，和其他台視新聞網 ・ 14 小時前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）3名遊客今天前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，導致潭水往岸上沖擊，3人被水流推撞石頭受傷，疑皆有骨折傷勢；經直升機吊掛脫困，均已送醫治療。中央社 ・ 14 小時前
金馬62/王品澔瘦了！捲「粿王之亂」首現身 親揭現況：很興奮
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發熱議。對此，王品澔22日現身金馬獎擔任遞獎大使，被問到是否有與好友們聯繫，他尷尬微笑，並未回應。中天新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／楊貴媚薄紗裙太養眼！準影后林依晨化作美人魚添氣勢
金馬獎星光熠熠！準影后林依晨產後華麗復出成焦點，身穿夢幻紫色美人魚造型驚艷全場，桂綸鎂黑色蕾絲禮服、楊貴媚亮粉色半透明墊肩禮服也吸睛。李安導演則以招牌西裝登場，展現游刃有餘風範。蔡淑臻、葉子綺母女檔亮相十分可愛，小鮮肉曾敬驊、姚淳耀青春活力，林柏宏親切與粉絲自拍，眾星齊聚共襄盛舉！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。中央社 ・ 12 小時前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
金馬62／9m88「胸前一塊布」秀超辣身材 典禮將獻唱《大濛》主題曲
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆入圍11項獎項的《大濛》劇組團隊也亮相，除了導演陳玉勳，入圍男主角的柯煒林、入圍女主角的方郁婷，還有入圍最佳電影原創歌曲的9m88都一同登上紅台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／桂綸鎂、楊貴媚美呆了！李安滿頭白髮獻上親切笑容登人氣王
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」於今晚（22日）登場，星光大道的穿搭普遍都走保守路線，李安招牌造型頂緯來新聞網 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 18 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前