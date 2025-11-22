金馬62星光 準影后林依晨盛裝步紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62入圍午宴 準影后高伊玲出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店登場，以電影「我家的事」入圍最佳女主角的演員高伊玲（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬62/林依晨為女兒穿「美人魚」透視裝 張孝全兒子送的戰鬥陀螺保護爸爸
金馬62/林依晨為女兒穿「美人魚」透視裝 張孝全兒子送的戰鬥陀螺保護爸爸Yahoo奇摩娛樂 電影影音 ・ 12 小時前
金馬62／影后爭霸戰 范冰冰聲勢強 台灣4實力派女星迎戰
第62屆金馬獎最佳女主角入圍名單包括高伊玲、方郁婷、劉若英、林依晨與范冰冰，各自以獨特的表演風格角逐影后。其中，中國演員范冰冰突破以往銀幕形象，轉型成功，奪下金馬影后聲勢強；高伊玲、方郁婷、林依晨的表現同樣令人驚豔，有機會為台灣留下影后獎座。 本屆金馬影后戰況激烈，5位入圍者的角色詮釋風格各有特色。 方郁婷先前曾憑《美國女孩》拿下金馬最佳新演員，這次在《大濛》中挑戰自己從未接觸的時代背景角色，飾演白色恐怖時期、來自貧困鄉村的小女孩，為了領回遭槍決的哥哥遺體踏上冒險旅程。她首次挑戰全台語演出，不僅詮釋具說服力，片中純真而堅毅的眼神更令人動容，奪后機率不容小覷。《大濛》導演陳玉勳更盛讚她是天才演員。陳玉勳：『(原音)她是天才，她看過劇本，我都沒跟她講什麼，她就自己一直演，我覺得好厲害，就不再干涉她，怕誤導她。』 中國演員范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中大幅突破形象，飾演白天務農、夜晚為人解降頭的農婦。向來給人美豔形象的她，這回變身黝黑農婦，從赤腳插秧、洗牛到挖牛糞，樣樣不避諱，還特別學習方言與降頭儀式，展現高度敬業精神，是本屆影后呼聲極高的人選。 高伊玲在《我家的事》中演繹傳統女中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
金馬62／小孩搶盡紅毯目光 張孝全用「戰鬥陀螺」轉出好運
本屆入圍多項獎項的《左撇子女孩》演員群一同走上紅毯，其中年僅九歲、入圍「最佳女配角」的葉子綺宛如劇組吉祥物，站在 C 位帶領全劇組一起享受典禮氣氛。葉子綺分享入圍心情時說：「拍片時，要一家一家偷東西非常過癮。」被問到是否有信心得獎時，她則以成熟口吻笑答：「這...CTWANT ・ 13 小時前
金馬傑出電影工作者 鍾瓊婷：明天睡醒繼續打燈
（中央社記者王寶兒台北22日電）自幕後走到幕前，燈光師鍾瓊婷今晚獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者，入行逾10年，她覺得自己幸運，明天睡醒也要繼續去打燈，「只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」中央社 ・ 10 小時前
金馬62／黃秋生「白色紳士風」帥登紅毯！笑曝：全身上下帽子最貴
入圍第62屆金馬獎最佳男配角的香港籍演員黃秋生，今（22）日晚間與《今天應該很高興》劇組走上星光紅毯。黃秋生以全白西裝亮相，內搭黑色上衣與白褲，配上深紅領帶，再戴上一頂黑色紳士帽，整體造型復古又醒目，台視新聞網 ・ 12 小時前
遭控「惡鄰」不忍了！ 楊宗緯報警提告：相信所有行為都會帶來相應後果
藝人楊宗緯近日遭爆，返台休養期間當上大樓主委，不只放任家人占用公共空間、破壞公物，更傳出家人隨地便溺，遭住戶痛批全家都是惡鄰居，楊宗緯隨後也駁斥報導；昨(20)日又二度發聲，透露已報案提告，表示尊重每...華視 ・ 1 天前
金馬62午宴 最佳女主角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳女主角入圍者劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與高伊玲出席與會，合影留念。中央社 ・ 1 天前
楊宗緯全家遭控惡鄰行徑！暴怒曬報案單提告 「所有行為都會帶來相應的後果」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導歌手楊宗緯今年8月在開唱時發生舞台意外受傷，因此返台休養，回台期間還當上了自家大樓的社區主委，日前卻被指控楊宗緯一家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
楊宗緯不滿離職社區保全不實爆料怒提告 警：已依規受理偵辦
知名歌手楊宗緯因為今年（2025年）8月時，在舞台上發生意外導致骨折，暫時返台休養，期間當選自家大樓的社區主委，前天（19日）被媒體爆料指楊宗緯一家都是惡鄰居，不只占用公共空間、破壞公物，還強行撤換保全。對此，楊宗緯不滿遭不實指控，昨天（20日）在微博曬出報案三聯單單宣布要告。轄區林口警分局表示，有接獲楊姓男子提告社區離職保全王姓男子妨害名譽及個資法，將依規定函發通知書，通知王男到案說明，並依法函三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62紅毯｜林依晨2600萬鑽飾加持當美人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺搶帝
張孝全、林依晨以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎帝后，今（11╱22）與劇組走上星光大道，她身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服搭配PIAGET 高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑說這套禮服投女兒所好，「像美人魚」；第5度入圍的張孝全則以Brioni西裝帥氣現身，透露兒子送他戰鬥陀螺當信運物，還告訴他「它會保護你」。太報 ・ 14 小時前
金馬獎2025／林依晨兒子還小「不敢減重」 與劉若英台下咬耳朵笑開懷
2025年金馬獎明天登場，21日中午入圍者齊聚。女主角入圍者齊聚，在台下等拍照時劉若英與林依晨笑得開心，原來兩人在聊小孩，林依晨與她分享兒子照片。劉若英表示再來金馬很開心，「最開心是很久沒有來金馬獎，在酒會看到很多老朋友，是很開心的事」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）3名遊客今天前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，導致潭水往岸上沖擊，3人被水流推撞石頭受傷，疑皆有骨折傷勢；經直升機吊掛脫困，均已送醫治療。中央社 ・ 14 小時前
2張千萬發票沒人領！消費地點曝光 小七買飲料、飯糰
9、10月期統一發票即將在25日開獎，財政部公布7、8月期統一發票未領情形，1000萬特別獎中獎中獎號碼「53960536」，共計有17張中獎，有2張未領。中時財經即時 ・ 1 天前
海軍新濱營區開放 無人機、飛彈與主力艦艇一次看
今年唯一一場的「全民國防知性之旅」今（22）日在海軍新濱營區登場，以「全民挺國FUN」為主題。自國防部改為由三軍輪流主辦後，今年輪由海軍首次承辦；然而在中共灰色衝突持續、艦隊任務調度吃緊之下，水面主戰艦艇無法出席，僅由玉山軍艦（LPD-1401）與大武軍艦（ARS-571）代表參與。活動仍安排靜態武器展示、動態演出與體驗攤位，讓民眾近距離了解海軍建軍備戰與國......風傳媒 ・ 14 小時前
金馬62／群星爭豔！金馬紅毯最美戰場率先登場 范冰冰確定缺席
第62屆金馬獎今晚(22日)在台北流行音樂中心盛大登場，由「最美戰場」星光大道拉開序幕。除了眾多華語影壇名導、影帝、影后入圍者紛紛亮相，各自以華麗造型展現氣勢。今年外界最關注的話題之一則是傳聞角逐影后的范冰冰有可能現身，但紅毯上並未見到她的身影。《地母》導演張吉安轉述：「范冰冰說她非常遺憾無法前來金馬，很想見證金馬62！但她的心與金馬同在。」 本屆星光大道由楊千霈、徐鈞浩與彭千祐聯手主持，隨著金馬執委會主席李屏賓率先踏上紅毯，宣告金馬盛典正式揭幕。 眾多入圍者盛裝亮相，角逐最佳新演員的牧森與香港演員張迪文都直呼金馬氛圍新鮮，。牧森：『(原音)覺得很很新鮮，很好奇，很像去一個就是一個異次元的一個世界的感覺。』 也是最佳新演員呼聲極高的劉敬，則難得以華麗造型體驗首次金馬紅毯滋味。劉敬：『(原音)有一些些小珠寶，然後平常不戴耳環，今天有戴耳環，對。幸運物？沒有欸，沒有，就是帶我自己一個愉悅的心情來。有信心嗎？就一切都是最好的安排！』 獲得8項提名的《我家的事》劇組「家人」再次團聚，導演潘客印表示心情蠻緊張的；角逐影后的高伊玲則特別在衣領後特別繡上電影的英文片子《Family Matter》字中央廣播電台 ・ 13 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前