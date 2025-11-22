金馬62星光 準影后高伊玲開心亮相 (圖)

其他人也在看
金馬62》星光紅毯直播！楊千霈攜雙帥蹦火花 范冰冰有望亮相
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22日）晚台北流行音樂中心舉辦，活動預計7點準時開始。而在星光大道紅毯部分，已於下午17時30分登場。此屆由三金御用紅毯主持人楊千霈，搭檔兩位帥氣男星徐鈞浩、彭千祐攜手主持，期待帶來不一樣的火花。另外，包含蔡淑臻、劉若英、楊貴媚、鳳小岳、桂綸鎂、翁倩玉、李安、西島秀俊等多位大咖名人都會亮相，尤其入圍今年影后的大陸女星范冰冰有望現身，令影迷們十分期待。《中時新聞網》也帶大家一起看星光大道的直播最新現況。中時新聞網 ・ 15 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 13 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 15 小時前
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
金馬62星光 林品彤盛裝亮相 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員林品彤（圖）今年以頒獎嘉賓身分參與年度電影盛會，淺色系禮服盡顯優雅氣質。中央社 ・ 13 小時前
金馬獎／戴佩妮、鄧濤宮廷風造型吸睛 桃粉、墨綠成潮流指標
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中牧森以藍綠色格紋西裝挑脫框架、戴佩妮的不規則圖騰以及鄧濤絲絨宮廷感，實為最「高貴」造型指標。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
金馬紅毯／楊貴媚薄紗裙太養眼！準影后林依晨化作美人魚添氣勢
金馬獎星光熠熠！準影后林依晨產後華麗復出成焦點，身穿夢幻紫色美人魚造型驚艷全場，桂綸鎂黑色蕾絲禮服、楊貴媚亮粉色半透明墊肩禮服也吸睛。李安導演則以招牌西裝登場，展現游刃有餘風範。蔡淑臻、葉子綺母女檔亮相十分可愛，小鮮肉曾敬驊、姚淳耀青春活力，林柏宏親切與粉絲自拍，眾星齊聚共襄盛舉！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
麻吉大哥慘賠6.5億！黃立成加密帳戶被「完全清算」只剩50萬
（記者周德瑄／綜合報導）加密貨幣市場近期劇烈震盪，投資人黃立成的部位遭受重創。根據區塊鏈分析機構 Lookon […]引新聞 ・ 20 小時前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
才剛過生日 黃立成以太幣遭強制清算「一夕蒸發6.5億」 分析師曝結局
知名藝人「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後，轉戰加密貨幣市場，玩得有聲有色，才剛過生日的他，近日以太幣帳戶卻遭遇強制清算，一夕之間蒸發6.5億，僅剩下50萬。對此知名鏈上分析師餘燼預言，黃立成死命多做，只會被清算的更慘。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／告五人頂住了！戴佩妮、9m88金馬開嗓 網友狂轟：收音有問題！
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前