金馬62星光 準影帝張孝全帥氣出席 (圖)

其他人也在看
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62紅毯｜林依晨2600萬鑽飾加持當美人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺搶帝
張孝全、林依晨以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎帝后，今（11╱22）與劇組走上星光大道，她身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服搭配PIAGET 高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑說這套禮服投女兒所好，「像美人魚」；第5度入圍的張孝全則以Brioni西裝帥氣現身，透露兒子送他戰鬥陀螺當信運物，還告訴他「它會保護你」。太報 ・ 15 小時前
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62/張震再奪影帝！90度鞠躬：獻給所有電影人
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳男主角獎項稍早由日本影帝西島秀俊和桂綸鎂一同頒發獎項，最後由張震奪下影帝寶座。中天新聞網 ・ 10 小時前
金馬62／影帝組上台先撂對方台詞 張孝全笑稱「感言10年前寫好了」
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，入圍午宴今（21日）率先舉行，入圍最佳男主角的張孝全、藍葦華、許瑞奇與柯煒林一同出席，獨缺《幸福之路》張震。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
本次入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」的張孝全，今（22）日與好友鳳小岳一同擔任最佳男配角與最佳攝影的頒獎嘉賓，結識多年的兩人展現好默契，更在台上互喊對方「老公」，讓全場掀起一陣尖叫！張孝全與鳳小岳過去台視新聞網 ・ 10 小時前
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
金馬紅毯／張孝全帥氣登場！林依晨露胸太性感 曝被兒子口水抹臉
【緯來新聞網】林依晨、張孝全都以《深度安靜》入圍影后、影帝，攜手部上金馬紅毯，對於上次入圍，前者已經緯來新聞網 ・ 13 小時前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
金馬62／影后爭霸戰 范冰冰聲勢強 台灣4實力派女星迎戰
第62屆金馬獎最佳女主角入圍名單包括高伊玲、方郁婷、劉若英、林依晨與范冰冰，各自以獨特的表演風格角逐影后。其中，中國演員范冰冰突破以往銀幕形象，轉型成功，奪下金馬影后聲勢強；高伊玲、方郁婷、林依晨的表現同樣令人驚豔，有機會為台灣留下影后獎座。 本屆金馬影后戰況激烈，5位入圍者的角色詮釋風格各有特色。 方郁婷先前曾憑《美國女孩》拿下金馬最佳新演員，這次在《大濛》中挑戰自己從未接觸的時代背景角色，飾演白色恐怖時期、來自貧困鄉村的小女孩，為了領回遭槍決的哥哥遺體踏上冒險旅程。她首次挑戰全台語演出，不僅詮釋具說服力，片中純真而堅毅的眼神更令人動容，奪后機率不容小覷。《大濛》導演陳玉勳更盛讚她是天才演員。陳玉勳：『(原音)她是天才，她看過劇本，我都沒跟她講什麼，她就自己一直演，我覺得好厲害，就不再干涉她，怕誤導她。』 中國演員范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中大幅突破形象，飾演白天務農、夜晚為人解降頭的農婦。向來給人美豔形象的她，這回變身黝黑農婦，從赤腳插秧、洗牛到挖牛糞，樣樣不避諱，還特別學習方言與降頭儀式，展現高度敬業精神，是本屆影后呼聲極高的人選。 高伊玲在《我家的事》中演繹傳統女中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62入圍午宴 準影帝柯煒林出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店B2文華廳舉行，以電影「大濛」入圍本屆最佳男主角的柯煒林（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／最佳男配角曾敬驊獲獎失控爆哭 原來小時候外號叫「愛哭的」
憑藉《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角的曾敬驊，從一聽到消息就在座位上爆哭，一路哭到上台領獎。還被眼尖的觀眾發現，他用手抹去臉上的淚水，然後就直接跟頒獎人張孝全握手，這樣豈不是把眼淚都擦到張孝全手上？！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／準影帝張孝全寫好感言 開玩笑喊：「10年前就想好」
【緯來新聞網】第62屆金馬頒獎典禮將於22日登場，今（21日）各組入圍者也齊聚午宴現場接受媒體訪問，緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 15 小時前
玄彬、孫藝真雙封青龍獎帝后！台上感言甜放閃 兒子本名首曝光
南韓電影第46屆青龍獎昨（11/19）晚在首爾盛大落幕，今年最受矚目的亮點無疑是「國民夫妻檔」玄彬與孫藝真時隔5年同台，還攜手奪下人氣獎以及影帝后獎項。兩人上台致詞時甜蜜放閃，孫藝真還公開兒子的本名「金佑振」（音譯，김우진），令粉絲十分驚喜。太報 ・ 2 天前
張孝全影帝感言已備10年 林依晨是老公心中影后
（中央社記者王心妤台北21日電）第62屆金馬獎入圍者今天出席記者會，角逐影帝的張孝全笑說，10年前就備好得獎感言，只是沒機會拿出來；問鼎影后的林依晨則說，老公有給予鼓勵，在他的心裡，老婆已經是影后。中央社 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前