金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，紅毯兩旁下午已有大批民眾到場卡位等待偶像現身，眾人紛紛以手機、手牌秀出熱愛的明星名字。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 12 小時前
金馬62 「隱蹟之書：重寫自我」奪最佳紀錄片 (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳紀錄片由「隱蹟之書：重寫自我」獲得，導演雪美蓮（中）與監製陳璽文（左）、鄺珮詩（右）開心領獎。中央社 ・ 8 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 12 小時前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 12 小時前
金馬獎2025／精彩幕後直擊！林柏宏人在金馬 心繫TWICE
第62屆金馬獎今晚在北流盛大登場，眾星雲集！台上幾家歡樂幾家愁，台下的幕後花絮也十分精彩，Yahoo電影戲劇編輯部為你整理紅毯和後台x大花絮亮點，見證影人的歡樂時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
金馬62星光 陳意涵盛裝出席 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，今年應邀擔任頒獎嘉賓的陳意涵（圖）盛裝出席。中央社 ・ 10 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 12 小時前
孟加拉規模5.7地震劇烈搖晃26秒 釀至少6死、數十傷
孟加拉21日上午發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，屬於淺層地震，傳出多人死傷，孟加拉當局呼籲民眾保持警覺！孟加拉首都達卡25公里外，21日上午發生規模5.7強震，人口稠密的達卡有多處建築物受損，台視新聞網 ・ 19 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 12 小時前
不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成
距離2026九合一選舉，還有一年多。不過，目前看來民眾黨似乎不推台北市長參選人，是否會因不推母雞導致，議員席次不增反？22日上午民眾黨主席黃國昌出席學姊黃瀞瑩在選舉舉辦的園遊會時說，「我對於現在台灣民眾黨四任的四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心。」，展望2026年，相信在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
中國出動36機艦擾台 17架次軍機逾越中線
國防部今天（21日）上午發布中共解放軍台海周邊海空域活動動態，自昨（20） 日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機29架次及軍艦7艘，持續在台海周邊進行活動。其中，有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域。據國防部公示意圖，在軍機活動部分，昨日上午8時25分至下午5時35分之間自由時報 ・ 1 天前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 21 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（2） (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳男配角由曾敬驊（圖）奪得，他上台時情緒激動一度泣不成聲，到後台受訪時則開心親吻獎座。中央社 ・ 8 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 21 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前