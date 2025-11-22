金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 12 小時前
張震再奪金馬影帝 (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，演員張震（圖）憑藉電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，他表示，「得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上」。中央社 ・ 6 小時前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 10 小時前
太拚了！陶晶瑩大巨蛋才唱完張雨生經典曲 帶女兒趕奔高雄看TWICE挺子瑜
「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，今（22日）在大巨蛋登場，74組歌手陸續登台獻唱經典曲，「陶子」陶晶瑩雖然今天要帶女兒荳荳去高雄追星TWICE演唱會，但因為自己從小聽民歌，太喜歡民歌，還是先現身大巨蛋獻唱，一唱完立刻帶女兒趕高鐵赴高雄世運主場館看TWICE，挺共同最愛的子瑜。自由時報 ・ 13 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 21 小時前
金馬62星光 西島秀俊走星光大道 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊出席與會。中央社 ・ 10 小時前
金馬62／到後台哭不停！曾敬驊奪最佳男配：我做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，其中最佳男配角獎由曾敬驊一舉奪下。飾演《我家的事》中的夏仔一角，曾敬驊展現出超群的演技與角色深度，首度抱回金馬。曾敬驊致詞時感謝導演與片中的「一家人」，然而話講台視新聞網 ・ 8 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 12 小時前
金馬62》大S、顏正國現蹤大螢幕！李竺芯一開口超感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）將進入高潮，由新科金曲台語歌后李竺芯獻唱，帶大家懷念致敬已故影視人。隨著〈魯冰花〉的旋律響起後，包含林義雄、劉家昌、雪妮、坣娜、瓊瑤、大S徐熙媛、蔡瀾、張立威 、陳光前，以及不久前才離開人世的顏正國、逢翠凡、許紹雄、馮粹帆，相繼出現在大螢幕上，令現場嘉賓、影迷們感動不已。中時新聞網 ・ 8 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 12 小時前
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
金馬獎2025／精彩幕後直擊！林柏宏人在金馬 心繫TWICE
第62屆金馬獎今晚在北流盛大登場，眾星雲集！台上幾家歡樂幾家愁，台下的幕後花絮也十分精彩，Yahoo電影戲劇編輯部為你整理紅毯和後台x大花絮亮點，見證影人的歡樂時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。中天新聞網 ・ 9 小時前
何豪傑慘遭「綁架毆打」 受傷竟還招惹不速之客！忙著「搏鬥」成體力大考驗
何豪傑在《好運來》中慘遭曾子益綁架並毆打，他形容，這場被綑綁的戲碼可說是體力大考驗，由於手腳被克帆捆綁，他必須「一直在做捲腹」來模擬掙扎的狀態，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐，笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌！」鏡報 ・ 22 小時前
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 11 小時前
（影）念慈功德會辦捐血推廣孝親 連靜雯代言車馬費2萬元直接回捐
[Newtalk新聞] 時序進入冬天，也是血荒季的開始，台中市念慈安靈功德協會今（22）日上午10時30分起，在台中市新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，念慈安靈功德協會連續多年舉辦捐血活動，今年度請到素有「戲劇女王」、「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯為公益代言人。 已經淡出演藝圈的連靜雯在事業上頗有一番成就，她與念慈安靈功德協會創會會長留峰甫是舊識。她受訪時表示，創會會長留峰甫（虎哥）長期從事公益，尤其針對窮苦人家過世後無力籌辦後事，功德會都會盡力協助，多年下來捐出金額已經破千萬。 連靜雯說，公眾人物應該多善用影響力去支持有善念的事情，當接到虎哥的邀請擔任這次捐血活動的公益大使，馬上把其他事情都排開，再忙也要專程來台中力挺此事。值得一提的事，創會會長留峰甫包給連靜雯的2萬元車馬費，連靜雯連紅包袋都沒打開就再回捐給功德會。 念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者但無力負擔喪葬費用，每年平均大約協助200件個案，今年到11月15日已經有118件協助案。在前五年前疫情最嚴重期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。念慈安靈功德新頭殼 ・ 12 小時前
金馬62星光 楊千霈再扛紅毯主持棒 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，藝人楊千霈（圖）再度扛起紅毯主持棒，將與搭檔徐鈞浩、彭千祐一同迎接影人到來。中央社 ・ 12 小時前
