金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
