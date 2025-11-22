金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（3） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，傍晚由星光大道打頭陣，準影后劉若英的支持者特別自製紅布條到場卡位，預祝她順利搶下影后寶座。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
其他人也在看
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 13 小時前
金馬62星光 劉若英亮麗走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，歌手、演員劉若英以電影「我們意外的勇氣」入圍金馬獎最佳女主角獎，一身黑色系裝扮，十分俐落帥氣。中央社 ・ 11 小時前
金馬62入圍午宴 最佳女配角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳女配角入圍者鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻與黃珮琪出席與會，合影留念。中央社 ・ 1 天前
金門表揚志工、為新隊伍授旗 黃碧英一家獲「模範志願服務家庭」
金門縣政府今天在社會福利館慶祝國際志工日暨表揚志工活動，共表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工，並為1支新成立志工隊授旗，獲表揚志工中，黃碧英一家都是志工，獲「模範志願服務家庭」殊榮。副縣長李文良說，志工服務促進社會和諧，這樣的氛圍是一種感染力，可以讓大家覺得金門處處有溫暖、有溫度。自由時報 ・ 13 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，紅毯兩旁下午已有大批民眾到場卡位等待偶像現身，眾人紛紛以手機、手牌秀出熱愛的明星名字。中央社 ・ 12 小時前
告五人金馬午宴遇師姐劉若英！直呼「心目中最佳影后」
告五人憑藉電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今（22）日晚間將以入圍者及表演嘉賓雙重身分登台演出。三人在金馬午宴意外巧遇同門師姐劉若英，興奮直呼她是「心目中的最佳影后」，溫馨互動成為午宴亮點。中天新聞網 ・ 15 小時前
金馬獎2025／入圍名單大數據「透露得獎勝率」？他家共13座金馬獎並將再度創造紀錄？！
2025年第62屆金馬獎即將於11月22日晚間將於頒獎典禮上公布得獎名單。今年入圍名單以《大濛》領跑，入圍11項大獎之外，陳玉勳導演透露11獎之中，最想拿下最佳劇情片獎。而今在入圍酒會上已先奪下觀眾票選獎開胡，且看接下來是否能持續旺下去。另，入圍名單中也出現了不少數字暗示，一起來解讀。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
金馬62／告五人首登金馬表演！強勢入圍最佳原創電影歌曲 揭心中影后人選
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。去年剛以〈又到天黑〉奪下金曲獎「年度歌曲」的人氣樂團告五人今...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 22 小時前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。民視 ・ 9 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 18 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 9 小時前
金馬獎／李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。楊貴媚和李國煌負責頒發「最佳美術設計」和「最佳造型設計」兩項大獎，楊貴媚一個人從後台走出來，李國煌坐在一旁的椅子上，李國煌說表示自己看楊貴媚的第一部電影是《愛情萬歲》，「那一年我小學六年級！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
金馬62／范冰冰要來了？《地母》角逐影后 導演鬆口「10字回應了」
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，稍早最佳導演入圍者陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安受訪，而女星范冰冰以《地母》角逐最佳女主角，明天是否會出席金馬獎，張吉安導演也給出回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
顏正國首度登台金馬獎「也是最後一次」 鋼鐵爸在典禮現場慟別
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，包括顏正國也登場，摯友與兄弟鋼鐵爸（阮橋本）人也在現場，也發文悼念。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前