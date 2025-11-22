金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（3） (圖)

告五人憑藉電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今（22）日晚間將以入圍者及表演嘉賓雙重身分登台演出。三人在金馬午宴意外巧遇同門師姐劉若英，興奮直呼她是「心目中的最佳影后」，溫馨互動成為午宴亮點。

中天新聞網 ・ 15 小時前