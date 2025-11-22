金馬62星光 翁倩玉走星光大道 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，定居日本的影后翁倩玉出席擔任頒獎嘉賓。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
