金馬62星光 葉子綺紅毯可愛亮相 (圖)

44歲大陸女星范冰冰歷經陰陽合約風波後，近年積極拍片闖出好成績，今年金馬62她以《地母》入圍最佳女主角獎，傳她將來台給大家驚喜，還傳包下「包下晶華酒店半層樓」，但《中國時報》打聽，包下半層樓的應是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。今(22日)稍早，她的微博和小紅書IP仍在湖北，令人好奇她今天要快閃台灣的行程安排。

中時新聞網 ・ 1 天前