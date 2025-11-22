金馬62星光 西島秀俊走星光大道 (圖)

第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。

中天新聞網 ・ 13 小時前