金馬62星光 陳意涵盛裝出席 (圖)

日 期：2025年11月21日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽公告核准投資ASF Moonstone Co-Invest L.P.發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ASF Moonstone Co-Invest L.P.；為私募基金2.事實發生日:114/11/213.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ASF Moonstone Co-Invest GP LLP、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

