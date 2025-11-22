金馬62星光 陳淑芳優雅登紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62／86歲陳淑芳奪《終身成就獎》 霸氣喊「我不漲價」：要繼續演
【緯來新聞網】86歲資深女星陳淑芳，在第62屆金馬獎榮獲「終身成就獎」，以其逾六十年的表演生涯，獲得緯來新聞網 ・ 13 小時前
金馬傑出電影工作者 鍾瓊婷：明天睡醒繼續打燈
（中央社記者王寶兒台北22日電）自幕後走到幕前，燈光師鍾瓊婷今晚獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者，入行逾10年，她覺得自己幸運，明天睡醒也要繼續去打燈，「只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」中央社 ・ 12 小時前
自由車》杜志濠全國公路錦標賽甩開病魔 個人計時賽5度封王
去年因病毒感染無法參賽的「濠小子」杜志濠，如今在全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽甩開陰霾，男子個人計時賽飆出台東賽道最快的52分54秒61，第5度封王足令他信心大振，期許再接再厲爭取佳績。杜志濠112年全錦賽完成個人計時賽4連霸，去年因感染EB病毒缺席，今年捲土重來，不但榮膺首位飆進53分鐘關卡的車自由時報 ・ 12 小時前
金馬62》陳淑芳淚領終身成就獎！台上高喊「我不漲價」
86歲陳淑芳榮獲金馬獎終身成就獎，由《孤味》3姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體獻獎給「媽媽」，介紹影片中，直接邀請陳淑芳來演出，她一一念出1957年至今她演出所有電影的角色名，經典電影讓人回味，她自豪表示：「都是我陳淑芳演的喔。」中時新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／超時也要說完！陳淑芳金馬淚崩：希望能一輩子演下去
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，從影至今已經68年，寬廣的戲路與積極敬業的態度，是不少影人的榜樣與啟蒙，今年剛在第60屆金鐘獎獲頒特別貢獻獎的她，如今又在第62屆金馬獎獲得「終身成就獎」，可見她對影劇圈的台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／影帝組上台先撂對方台詞 張孝全笑稱「感言10年前寫好了」
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，入圍午宴今（21日）率先舉行，入圍最佳男主角的張孝全、藍葦華、許瑞奇與柯煒林一同出席，獨缺《幸福之路》張震。鏡報 ・ 1 天前
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬62/林依晨深V薄紗露傲人事業線 張孝全攜兒玩具當幸運物
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，其中電影《深度安靜》入圍七項大獎，而演員林依晨和張孝全偕同劇組走上典禮紅毯，並有志一同的分享親子有趣互動！中天新聞網 ・ 14 小時前
蘇巧慧：李四川「當然強」 2026新北市長選舉以一對一備戰
獲徵召參選2026新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧，今（21）日上廣播節目《POP撞新聞》談到選情，表示自己是以「一對一」的心情做準備，並坦言國民黨呼聲高的台北市副市長李四川「當然強」。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62紅毯｜互喊「媽媽 兒子」 影后翁倩玉合體西島秀俊
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉聯袂登上星光大道，兩人曾在美劇中飾演母子，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，令人莞爾。太報 ・ 14 小時前
金馬62／陳意涵紅毯秀香肩美背 受訪喊話老公：想分享喜悅
華人電影盛事之一的第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，藝人陳意涵也在本屆擔任頒獎嘉賓之一，與藝人翁倩玉一同為今年度的原創電影音樂、原創電影歌曲當頒獎人。陳意涵大秀美背、香肩。圖／台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬紅毯／桂綸鎂、楊貴媚美呆了！李安滿頭白髮獻上親切笑容登人氣王
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」於今晚（22日）登場，星光大道的穿搭普遍都走保守路線，李安招牌造型頂緯來新聞網 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前