金馬62星光 陳玉勳帥氣亮相紅毯 (圖)

【金馬62】最佳原著劇本《大濛》、最佳改編劇本《我家的事》
記者王丹荷／綜合報導 第62屆金馬獎最佳原著劇本揭曉，由入圍11項的《大濛》導演陳玉勳獲得，最佳改編劇本則是8項入圍《我家的事》導演潘客印。 《大濛》導演陳青年日報 ・ 1 天前
金馬入圍午宴 「大濛」摘觀眾票選最佳影片 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心登場，金馬執委會21日舉辦入圍午宴，率先頒發本屆觀眾票選最佳影片，由陳玉勳（圖）執導的「大濛」獲得。中央社 ・ 1 天前
金馬62》曾敬驊過半數勝出奪男配！她壓倒性15張票全拿
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，最佳男配角的由曾敬驊以《我家的事》拿下，拿下超過半數（8票）獲勝。聞天祥指出，最佳男配角的部分，每一位都有票，不過討論過後，曾敬驊攬獲大部分票數，「無論是口條、情緒掌握上給予非常高的讚美。」聞天祥指出，曾敬自由時報 ・ 1 小時前
子瑜終於回家開唱 粉絲熱情呼喊：歡迎回家｜#鏡新聞
子瑜回家了！韓國女子天團TWICE今天(11/21)下午飛抵高雄小港機場，為了週六、週日高雄世運主場館的演唱會，先做準備，其中最受粉絲期待的周子瑜，因為在日本有工作，獨自從日本搭機飛來高雄，現身機場時，子瑜一路揮手、展露笑容跟粉絲致意。鏡新聞 ・ 1 天前
郁方帶陸戰利品返台遭海關攔截 「20萬差點飛了」 行李被打開鬧烏龍
女星郁方婚後雖較少演藝作品，但常常透過社群分享生活。昨（20日）她自述從蘇州返台，過安檢時驚覺行李被貼狗圖案標籤，以為誤帶肉類回來，要被開罰20萬。後來機場人員打開她的行李檢查，才發現是虛驚一場，讓郁方哭笑不得。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 14 小時前
金門表揚志工、為新隊伍授旗 黃碧英一家獲「模範志願服務家庭」
金門縣政府今天在社會福利館慶祝國際志工日暨表揚志工活動，共表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工，並為1支新成立志工隊授旗，獲表揚志工中，黃碧英一家都是志工，獲「模範志願服務家庭」殊榮。副縣長李文良說，志工服務促進社會和諧，這樣的氛圍是一種感染力，可以讓大家覺得金門處處有溫暖、有溫度。自由時報 ・ 16 小時前
金馬62／最佳劇情片：大濛
第62屆金馬獎最佳劇情片沒有懸念，有陳玉勳執導的《大濛》摘下。《大濛》另外摘下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。中央廣播電台 ・ 10 小時前
林柏宏穿西裝帥氣登場！走紅毯超寵粉 自嘲是芋頭火鍋
林柏宏穿西裝帥氣登場！走紅毯超寵粉 自嘲是芋頭火鍋娛樂星聞 ・ 14 小時前
垃圾山主謀是「特優里長」 賴苡任曝證據：民進黨認證
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21）晚發聲明，火速開除李有財黨籍。對此，國民黨前副發言人賴苡任也發聲了。中時新聞網 ・ 23 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 17 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前