金馬62星光 馬士媛率性走紅毯 (圖)

金馬62／馬士媛《左撇子女孩》抱回最佳新演員 哽咽謝劇組信任與支持
新生代素人馬士媛今（22）晚以《左撇子女孩》奪下第62屆金馬獎「最佳新演員」，她在台上哽咽致謝劇組、家人與一路陪伴她的親友，並以真摯言語分享對表演與故事的信念，感動全場。馬士媛在致詞時激動表示，「首先台視新聞網 ・ 14 小時前
不知媽媽是明星！「玉女歌手」侯湘婷現身秀歌喉 兒驚呼大讚：很會唱
曾被封為「玉女歌手」，以《秋天別來》、《為你流的淚》走紅的的侯湘婷，2007年淡出演藝圈到美國深造，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚後，成了二寶媽，全心照顧家庭。近日，因擔任兒子就讀國小的家長會長，再次在鏡頭前曝光，精緻的五官與凍齡美顏，讓粉絲懷念又驚艷。侯湘婷透露，直到幾天前新聞曝光，兒子才知道媽媽是「明星」，聽到媽媽的成名曲還驚呼：「媽媽你很會唱欸！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎／《左撇子女孩》開胡！馬士媛奪新演員熬過五年迷惘
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，《左撇子女孩》馬士媛獲得最佳新演員，打敗《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
金馬62午宴 最佳新演員入圍者合影 (圖)
第62屆金馬獎即將頒獎，最佳新演員入圍者張迪文（左起）、林怡婷、劉敬、馬士媛與牧森21日出席金馬午宴，一同合影。中央社 ・ 1 天前
《陽光女子合唱團》太好哭 女星被逼出「隱藏技能」
《陽光女子合唱團》最近喜事連連，編劇呂安弦以此片獲第47屆電影優良劇本獎優獎，日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第一名！特別的是，不少觀眾看片後都說：太好哭了。另外一票女星在戲裡也大秀才藝，顯現另一面：孫淑媚首次演唱台語Rap、陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，多才多藝的翁倩玉還又多了指揮的技能。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／李駿碩奪最佳導演！「首度自改片名」放閃美籍男友
金馬62／李駿碩奪最佳導演！「首度自改片名」放閃美籍男友EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
《陽光女子合唱團》女星被導演逼出「隱藏技能」 金馬影展奪觀眾票選第一
由翁倩玉、陳意涵、安心亞等人主演的《陽光女子合唱團》日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第一名的優異成績。片中女演員們展露的才藝也是讓觀眾驚艷的最大亮點。孫淑媚首次演唱台語Rap，陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，還有已經才藝滿滿的翁倩玉還又多了指揮的技能。中時新聞網 ・ 1 天前
馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，21日入圍午宴上，最佳新演員入圍者《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷首次相聚，提前交流彼此心情。中時新聞網 ・ 1 天前
告五人、9m88金馬獻唱 戴佩妮首擒馬《布秧》奪原創電影歌曲
金馬獎頒獎典禮上，入圍最佳原創電影歌曲的告五人、9m88及戴佩妮帶來精彩演出！告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲《我天生》，9m88詮釋《大濛》主題曲《大濛的暗眠》，戴佩妮獻唱《地母》主題曲《布秧》，最終憑此奪下首座金馬獎！典禮也邀請金曲台語歌后李竺芯演唱《伍冬拾冬》，緬懷已逝影人，場面感人催淚。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／《大濛》摘最佳原著劇本 《我家的事》獲最佳改編劇本
第62屆金馬獎最佳原著劇本揭曉，頒給《大濛》陳玉勳；《我家的事》潘客印拿下最佳改編劇本。 潘客印感性表示，《我家的事》其實也是改編自自己的生命故事。他常想，到底是人生的劇本比較難寫，還是電影的劇本比較難寫？每次電影卡關時，他就會回想自己三、四十年的人生，便會覺得電影劇本還是寫得下去。他也特別感謝「帶我到這世界的家人」，讓他能以作品把幸福帶給別人。（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 16 小時前
金馬紅毯／三寶媽李千娜突蹲下！特別幫她順裙擺 新人演員倍受寵愛
受邀觀禮的 李千娜 今晚與《恨女的逆襲》團隊一同踏上金馬獎星光紅毯，她以一套 米色抹胸禮服 亮相，柔和色調襯托肌膚亮度，俐落胸線剪裁展現優雅與自信並存的氣勢。耳際與鎖骨間點綴 De Beers 珠寶，鑽石光芒與暖色禮服形成細緻對比，使她的整體造型純淨又動人，步上紅毯氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前