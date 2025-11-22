金馬62星光 黃秋生白西裝走紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／小孩搶盡紅毯目光 張孝全用「戰鬥陀螺」轉出好運
本屆入圍多項獎項的《左撇子女孩》演員群一同走上紅毯，其中年僅九歲、入圍「最佳女配角」的葉子綺宛如劇組吉祥物，站在 C 位帶領全劇組一起享受典禮氣氛。葉子綺分享入圍心情時說：「拍片時，要一家一家偷東西非常過癮。」被問到是否有信心得獎時，她則以成熟口吻笑答：「這...CTWANT ・ 14 小時前
金馬62／影后爭霸戰 范冰冰聲勢強 台灣4實力派女星迎戰
第62屆金馬獎最佳女主角入圍名單包括高伊玲、方郁婷、劉若英、林依晨與范冰冰，各自以獨特的表演風格角逐影后。其中，中國演員范冰冰突破以往銀幕形象，轉型成功，奪下金馬影后聲勢強；高伊玲、方郁婷、林依晨的表現同樣令人驚豔，有機會為台灣留下影后獎座。 本屆金馬影后戰況激烈，5位入圍者的角色詮釋風格各有特色。 方郁婷先前曾憑《美國女孩》拿下金馬最佳新演員，這次在《大濛》中挑戰自己從未接觸的時代背景角色，飾演白色恐怖時期、來自貧困鄉村的小女孩，為了領回遭槍決的哥哥遺體踏上冒險旅程。她首次挑戰全台語演出，不僅詮釋具說服力，片中純真而堅毅的眼神更令人動容，奪后機率不容小覷。《大濛》導演陳玉勳更盛讚她是天才演員。陳玉勳：『(原音)她是天才，她看過劇本，我都沒跟她講什麼，她就自己一直演，我覺得好厲害，就不再干涉她，怕誤導她。』 中國演員范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中大幅突破形象，飾演白天務農、夜晚為人解降頭的農婦。向來給人美豔形象的她，這回變身黝黑農婦，從赤腳插秧、洗牛到挖牛糞，樣樣不避諱，還特別學習方言與降頭儀式，展現高度敬業精神，是本屆影后呼聲極高的人選。 高伊玲在《我家的事》中演繹傳統女中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
金馬62入圍午宴 準影后高伊玲出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店登場，以電影「我家的事」入圍最佳女主角的演員高伊玲（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬62午宴 最佳男主角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬獎即將在台北流行音樂中心頒獎，入圍午宴21日率先舉行，最佳男主角入圍者許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全與柯煒林一同出席，合影留念。中央社 ・ 1 天前
范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22）晚盛大舉行，影帝、影后競爭激烈，張孝全、張震、藍葦華力拚獎留台灣；影后部分則由范冰冰一人力抗林依晨、劉若英等台灣演員，且她今晚有望出席金馬，讓不少粉絲相當期待，《台台視新聞網 ・ 23 小時前
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
金馬62午宴 最佳新演員入圍者合影 (圖)
第62屆金馬獎即將頒獎，最佳新演員入圍者張迪文（左起）、林怡婷、劉敬、馬士媛與牧森21日出席金馬午宴，一同合影。中央社 ・ 1 天前
金馬62午宴 最佳女主角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳女主角入圍者劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與高伊玲出席與會，合影留念。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 13 小時前
金馬獎2025／林依晨兒子還小「不敢減重」 與劉若英台下咬耳朵笑開懷
2025年金馬獎明天登場，21日中午入圍者齊聚。女主角入圍者齊聚，在台下等拍照時劉若英與林依晨笑得開心，原來兩人在聊小孩，林依晨與她分享兒子照片。劉若英表示再來金馬很開心，「最開心是很久沒有來金馬獎，在酒會看到很多老朋友，是很開心的事」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62／一家四口全入圍！《我家的事》紅毯喊話「獎座放我家」
電影《我家的事》今年入圍第62屆金馬8項大獎，且最特別的是「一家四口」全都入圍，分別入圍女主角、男主角、男配角、女配角。今（22）日劇組走紅毯時也展現奪獎的決心，高喊「金馬獎座放我家」。電影《我家的事台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 14 小時前