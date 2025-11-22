金馬62星光 黃鐙輝帥氣走紅毯 (圖)

其他人也在看
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯／葉子綺甜喊要把獎帶回家！黃鐙輝破百萬行頭踩場 坦言超緊張
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，不僅獎落誰家收到關注，紅毯星光也是一大看點。今年《左撇子女孩...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
馬自達招牌入門小車 Mazda2 新年式登場！內裝配備升級強化競爭力
馬自達當家小車 Mazda2 打破停產傳言，近期在日本迎來新年式版本持續奮戰，升級重點在於重新調整車型編成並新增配備選項，藉此強化在入門市場的競爭力。新年式 Mazda2 當地售價為 172.04～250.14 萬日圓，約台幣 34.5～50.2 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
金馬紅毯／首入圍男配角！黃鐙輝「百萬行頭」登場激喊 ：得獎會嚇傻
從影15年的黃鐙輝憑藉《左撇子女孩》首次入圍金馬62最佳男配角，人生第一次踏上金馬紅毯，談到心情，雖然不緊張，但他一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動！」笑稱對得獎沒有過高期待，「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金馬62/黃鐙輝角逐男配「沒想過能入圍」 首登紅毯誇蔡淑臻粉絲貼心
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道於下午5點30分舉行。從影15年的黃鐙輝，今年憑藉《左撇子女孩》首次入圍「最佳男配角」，他與同劇演員蔡淑臻、葉子綺及馬士媛一同登上紅毯，受台受訪時大讚蔡淑臻粉絲相當貼心，會幫劇組的大家歡呼應援。中天新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／范冰冰奪影后大爆哭！ 工作室發文「寶島最佳女主角」突刪文
本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后。最終由范冰冰以《地母》奪得，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。雖范冰冰未能在金馬頒獎台上現身，...CTWANT ・ 1 小時前
金馬獎／黃鐙輝出道15年首度入圍 老婆給的幸運物讓他傻眼：是要我殞落嗎
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。黃鐙輝出道15年，首度以《左撇子女孩》入圍金馬獎，與金士傑、姚淳耀、曾敬驊、黃秋生競爭「最佳男配角獎」，他在紅毯受訪時，表示會好好享受這一切，「到現在都覺得很夢幻。」不過老婆給的幸運物，讓他有些哭笑不得。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
金馬62紅毯｜蔡淑臻2100萬珠寶上身 大器稱9歲「女兒」若得獎她很開心
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，以《左撇子女孩》入圍女配角的蔡淑臻、葉子綺在星光大道受訪，蔡淑臻以一襲粉紅色洋裝搭配總價2100萬元的珠寶現身，當9歲的葉子綺說要把獎帶回家時，她幽默地對「女兒」說，「沒關係！妳上台我很開心」，讓大家都笑了。太報 ・ 13 小時前
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
黃鐙輝和黃秋生爭獎喊夢幻
第62屆金馬獎入圍最佳男配角的黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀以及黃秋生，21日出席入圍午宴，由於黃秋生已得過金馬影帝，對得獎平常心看待，倒是身旁演員不斷表達對他的崇拜，讓他幽默表示：「講到他們要上香了，前面擺個香爐啊。」黃鐙輝也直說：「從小看秋生哥的作品到大，很夢幻的感覺！」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前