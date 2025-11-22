金馬62星光 9m88開心登紅毯 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 14 小時前
《大濛》口碑爆好總統也力挺！感動大推「現在的成就要共同珍惜」
動人史詩台片《大濛》昨（21日）獲得第62屆金馬獎觀眾票選獎，總統賴清德昨晚也偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞該片，導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。自由時報 ・ 1 天前
金馬62/9m88辣曬美背 柯煒林羞曝「穿全黑內褲」助攻《大濛》
第62屆金馬獎頒獎典禮23日於台北流行音樂中心登場，而本屆入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》主要演員方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88現身紅毯，除9m88辣曬美背與馬甲線成為紅毯「嬌」點，柯煒林笑稱很榮幸可以當2人的護花使者，自己穿了「全黑內褲」盼獲得獎項，也提到「有跟爸媽擁抱，是最好的幸運物」。中天新聞網 ・ 14 小時前
金馬傑出電影工作者 鍾瓊婷：明天睡醒繼續打燈
（中央社記者王寶兒台北22日電）自幕後走到幕前，燈光師鍾瓊婷今晚獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者，入行逾10年，她覺得自己幸運，明天睡醒也要繼續去打燈，「只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」中央社 ・ 11 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62紅毯｜柯煒林抗癌搶影帝期待慶功宴 獲醫生批准可熬夜
《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，角逐帝后的柯煒林與方郁婷與搶「最佳原創電影歌曲」的9m88一起走上紅毯，柯煒林7月透露罹患肺腺癌四期，今他表示很期待典禮後的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說 OK就可以」。談到明天的電影有粉絲包場，他期待可以帶著金馬獎去，也幽默說：「不然也可以帶金馬送的存錢筒。」太報 ・ 14 小時前
金馬62／李安導演登紅毯被攝影機嚇一跳 笑說：回台都有收穫
曾兩度奪下金馬獎最佳導演的國際大師李安，今（22）日晚亮相金馬星光紅毯，以黑色西裝現身，雖然被突然靠近的攝影機嚇了一跳，但仍露出靦腆笑容。李安被突然靠近的攝影機嚇了一跳。圖／台視李安表示，每次回到台灣台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／牧森「LV棋盤格紋西裝」亮相 笑稱平常露太多今天要收斂
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，憑藉《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，以一身Louis Vuitton藍綠方塊交錯的棋盤格紋西裝亮相。平時習慣穿著寬鬆休閒風格的他坦言，這麼正式的造型讓他有些台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 15 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前