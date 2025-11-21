金馬62看點》代表台灣角逐奧斯卡！「左撇子女孩」揭密夜市人生
第62屆金馬獎頒獎典禮將在22日登場，台灣電影《左撇子女孩》以9項大獎提名，僅次於入圍大贏家的《大濛》。而《左撇子女孩》將代表台灣角逐明年奧斯卡，且已在不少國際影展獲得肯定，也令人期待能在本屆金馬獎得到好成績。
《左撇子女孩》為導演鄒時擎執導的首部劇情長片，並與長期合作的美國導演、今年奧斯卡得主西恩貝克共同編劇，講述來自台灣的小家庭故事，雖然主要以「左撇子女孩」為視角，卻涵蓋3種女性的故事，探討女性在不同時期、經歷下的心聲。
左撇子在早期社會可能被視為不正常的象徵，於是電影凸顯此特徵，將小女孩看作特別的存在，尤其台詞「魔鬼的手」使小女孩有了做壞事的勇氣，加上演員葉子綺自然的表現，角色的天真、傻氣相當加分，可說是電影的一大亮點。
青少女和女人則習慣以個人知識向他人表達意見，自身陷入難題時，卻不願聽取建議，展現成年階段的固執，其中用來教訓的話語「妳有羞恥嗎」、「為什麼妳就是學不乖」，更強調相似事件的重蹈覆轍，同時揭露這個家庭的祕密和辛酸，令人心疼又不齒。
值得注意的是，導演鄒時擎（新導演、原著劇本）、演員蔡淑臻（女配角）、葉子綺（女配角）、黃鐙輝（男配角）、馬士媛（新演員），皆是第一次入圍金馬獎，這部電影也是馬士媛的出道作，因此葉子綺、馬士媛被看好表演潛力無可限量。
最後，《左撇子女孩》有許多場景設定在夜市、檳榔攤，強化主角艱困的生活及苦中作樂的心情。而且為了讓小女孩自由穿梭於夜市，全片使用iPhone拍攝，若最終順利拿下最佳劇情片獎，將寫下金馬歷史，成為首部以手機媒材拍攝的得獎作品。
